Faustine Bollaert porte plainte : une fausse carte d'identité à son nom circule

Faustine Bollaert était en colère ce mercredi 17 mars 2021. L'animatrice de France 2 a partagé avec sa communauté sa récente découverte, et celle-ci est loin d'être réjouissante. La jolie brune a constaté qu'une personne malintentionnée se servait de son image pour tenter de soutirer de l'argent aux internautes. Pour les mettre en confiance, cette personne est allée jusqu'à créer une fausse carte d'identité. Sur Instagram, Faustine Bollaert a partagé une photo du montage en question et a rapidement averti ses abonnés de cette mascarade.

"Attention ARNAQUE! Une personne se faisant passer pour moi et montrant même une fausse carte d'identité à mon nom (voir photo) tente d'escroquer certains d'entre vous en leur proposant des avantages autour de l'émission contre de l'argent. Évidemment tout est faux et dangereux", a-t-elle alerté. Faustine Bollaert a rappelé au passage qu'elle n'a jamais été non plus l'égérie de campagnes "visant à faire gagner un téléphone portable ou des produits minceurs". "Ne tombez pas dans le panneau. Je vais évidemment porter plainte. Prenez soin de vous", a-t-elle conclu. La maman d'Abbie (née en 2013) et Peter (né en 2015) a été vivement remerciée par ses followers pour cette information précieuse.