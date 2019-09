Faustine Bollaert cible d'une publicité mensongère : " Ne prenez pas de risques"

Faustine Bollaert a connu une perte de poids incroyable grâce aux gélules Lipo CLA. C'est en tout cas ce que la marque a voulu faire croire comme l'a dévoilé l'animatrice de 40 ans sur Instagram, ce lundi 9 septembre 2019.

Celle qui est aux commandes de Ça commence aujourd'hui (France 2) a partagé un montage photos sur lequel on la découvre un peu plus ronde d'un côté et plus fine de l'autre. "Mes amies et moi ne sommes pas surprises de voir le Lipo CLA passer aux infos. Au moins cinq d'entre nous avons suivi ce régime et nous avons toutes perdu beaucoup de poids", peut-on lire en dessous. Fort heureusement, la maman d'Abbie (née le 18 juillet 2013) et Peter (né le 25 juillet 2015) a découvert cette publicité mensongère et l'a vite partagée sur Instagram afin d'avertir ses abonnés.

"Énorme coup de gueule contre ces publicités totalement mensongères qui se multiplient sur les réseaux. Pour toutes celles qui m'interrogent en privé donc : NON, je ne soutiens ou ne fais la promotion d'aucune méthode ou régime miracle. Surtout, n'accordez pas votre confiance à ces voyous. Ne prenez pas de risques avec votre santé pour des promesses illusoires. Par ailleurs, j'étais enceinte sur la photo de gauche et très fière de mes rondeurs. Comme je l'ai toujours été", a-t-elle écrit en légende de sa publication.