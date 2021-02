Faustine Bollaert : Maxime Chattam "un homme fabuleux", bel hommage pour son anniversaire

Pour rappel, Maxime Chattam et Faustine Bollaert forment un couple uni depuis un bon nombre d'années. Ils se sont mariés en 2012, juste avant de fonder leur famille. En 2013, la belle brune a donné naissance à leur premier enfant, une petite fille prénommée Abbie. Puis deux ans plus tard, en 2015, est arrivé son petite frère Peter. Toujours fou amoureux de sa femme, Maxime Chattam lui a fait une belle dédicace dans son livre L'illusion. "À ma femme, Faustine, qui m'a permis de faire la distinction entre l'illusion et le bonheur", a-t-il écrit.