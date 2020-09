Faustine Bollaert et son mari Maxime : tendre photo pour un jour spécial

De son côté, l'auteur du roman Les Arcanes du chaos, introuvable sur Instagram et plutôt discret quant à sa vie privée sur Twitter et Facebook, n'a pas publiquement fêté ses noces de coquelicot.

Rappelons que c'est lors d'une interview sur Europe 1 que le couple s'est rencontré. "Il venait me parler d'un livre dans lequel le prénom de son héroïne principale était Faustine, racontait l'animatrice sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici ! (France 2) en octobre 2019. C'est l'histoire d'un romancier qui porte son deuxième prénom et qui quitte tout pour cette femme qui s'appelle Faustine. Donc je trouve que de se rencontrer alors qu'il venait faire la promo d'une histoire qui raconte un peu la nôtre, c'était très beau. Et en effet, pendant toute l'émission, on tombe en amour l'un de l'autre." Et depuis, ils ne se sont plus jamais quittés !

De cet amour sont nés deux enfants : la petite Abbie (7 ans) et son frère Peter (5 ans), qui ont tous les deux repris les chemins de l'école hier, lundi 31 août 2020. Une belle famille qui comble l'animatrice et l'écrivain.