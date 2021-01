Faustine Bollaert présente son nouveau petit compagnon sur les réseaux sociaux

"Les seuls que l'on peut encore embrasser", explique Faustine Bollaert, qui partage régulièrement des images de ses animaux de compagnie. Phoebe, Nessie et Shakespeare ne sont, heureusement, pas les seuls à avoir le pouvoir de lui rendre le sourire en cette morne période. En couple avec l'écrivain Maxime Chattam , elle a donné naissance à sa fille Abie le 18 juillet 2013 et à son petit dernier, Peter, le 24 juillet 2015.

De l'énergie positive et des gros câlins, elle en a bien besoin. Bien qu'elle ait eu la chance de pouvoir se ressourcer cet été , en vacances en France, Faustine Bollaert s'étonne toujours des décisions prises par le gouvernement qui nous empêchent, entres autres, d'accompagner nos enfants chez le coiffeur . Son époux, lui-même, s'était retrouvé bien dépourvu en découvrant que les librairies fermaient leurs portes en octobre dernier puisqu'elles étaient considérées comme non essentielles. Tout ceci, il faudra bien plus d'un épisode de Friends pour parvenir à l'oublier...