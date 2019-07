Rachida Dati : Le choix du prénom Zohra pour sa fille, une "évidence"

Le 2 janvier 2009, Rachida Dati est devenue maman pour la première fois avec l'arrivée d'une petite fille joliment prénommée Zohra. Elle était alors ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le gouvernement de François Fillon, lors du premier mandat de Nicolas Sarkozy. Elle avait d'ailleurs repris ses fonctions cinq jours seulement après son accouchement.

En interview pour Paris Match ce jeudi 18 juillet 2019, dans la rubrique estivale Secrets de famille, Rachida Dati "évoque l'importance de la famille." La maire LR (Les Républicains) du 7e arrondissement de Paris revient sur le choix du prénom de sa fille. "Je lui ai donné le prénom de ma mère, Zohra. C'était une évidence", confie la maman de 53 ans. Déterminée dans son engagement politique, Rachida Dati l'est tout autant lorsqu'il s'agit de sa famille et aspire à une liberté sans obstacle pour sa fille : "Je me suis battue pour être libre. Je voudrais que, pour Zohra, la liberté ne soit plus un combat."

L'ancienne ministre est également très attachée à son devoir de transmission. "Je m'efforce de lui faire comprendre pourquoi la solidarité familiale est si importante dans la vie", partage-t-elle avec Paris Match. Surtout lorsque l'on sait que le père de Zohra, Dominique Desseigne, a longtemps refusé de la reconnaître, jusqu'à ce que la justice s'en mêle. Après avoir été contraint à un test de paternité, le président-directeur général du groupe Lucien Barrière a été condamné par défaut à payer une pension alimentaire par un arrêt de la cour d'appel de Versailles datant du 7 janvier 2016.

Bien consciente que sa carrière politique atteint son entourage, que ses proches "souffrent beaucoup des attaques inhérentes à la vie politique", Rachida Dati fait au mieux pour "les préserver". En octobre dernier, elle avait déjà évoqué ce sujet dans les pages du magazine Marie-Claire. "Si je devais arrêter [sa carrière politique NDLR], ce serait parce que les attaques blessent mes proches. Quand je vois ma fille peinée par les attaques, ça m'atteint."

Bien que très occupée, la maire parisienne a toujours promis à ses parents qu'elle ne manquerait aucun événement important. "Mes parents m'ont toujours demandé, sans discussion possible, d'être présente, et je l'ai toujours fait", avoue-t-elle. La famille avant, envers et contre tous.

L'intégralité de l'interview de Rachida Dati est à retrouver dans Paris Match en kiosque le 18 juillet 2019.