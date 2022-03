Brigitte et Emmanuel Macron : Gestes tendres et complices malgré la dureté de la campagne électorale

Les gestes tendres se sont multipliés entre Emmanuel et Brigitte Macron lors de la clôture de la cérémonie de remise de la médaille de l'enfance et des familles ce 16 mars 2022 au palais de l'Elysée. A l'heure où la bataille des présidentielles est rude et le conflit en Ukraine grave, le couple s'est offert des instants de complicité et d'affection, en accord avec les thématiques de bienveillance et de respect de cet événement. La famille, c'est leur pilier pour ce duo : Brigitte Macron (68 ans) est mère de trois enfants nés de son premier mariage avec André-Louis Auzière. Elle a aujourd'hui sept petits-enfants qui appellent tendrement son époux et chef de l'Etat âgé de 44 ans "daddy".

Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et des Familles, remettait en effet ce jour-là au Palais de l'Elysée les premières médailles de l'Enfance et des Familles, en présence du Président de la République et de son épouse Brigitte Macron, ainsi que de la présidente de l'Union nationale des associations familiales Madame Marie-Andrée Blanc. Créée en 1920, la "médaille de la famille" a distingué depuis l'entre-deux guerres les mères, puis aussi les pères de familles nombreuses, ainsi que des personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.

Le visuel de la désormais "médaille de l'Enfance et des Familles" a été créé par le biais d'un concours organisé cet hiver entre tous les étudiants des écoles d'art de France sous tutelle du ministère de la Culture. Sa lauréate, la jeune artiste Lohan Blois, était présente à la cérémonie qui a vu être distinguées vingt-quatre familles, une professionnelle de crèche parentale, une assistante maternelle, et une professionnelle de la protection maternelle et infantile.

Dans le cadre de cette promotion a également été décorée, pour services exceptionnels Marie-Paule Martin Blachais, ancienne directrice générale du Groupement d'Intérêt Public "Enfance en Danger", ancienne directrice "Enfance et Famille" dans le département d'Eure-et-Loir, auteur du rapport sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance. A titre posthume, George Labazée, décédé le 3 février 2022, ancien député, sénateur et président de conseil général a également été honoré alors qu'il occupait la fonction de vice-président du conseil national de la protection de l'enfance.

"La tenue de cette cérémonie de remise de médailles de l'Enfance et des Familles au plus haut niveau de l'Etat est le signe de notre attachement profond à la famille, et le reflet de cinq années de politique familiale volontariste, ambitieuse, et concrète pour lutter contre les inégalités de destin et pour construire chaque jour une société qui sache mieux les accueillir. L'élargissement des critères d'attribution à toutes les familles qui ont fait face à des épreuves particulières ainsi qu'aux professionnels de l'enfance et des familles nous donne par ailleurs l'occasion de rendre enfin à tous l'hommage qui leur est dû", a déclaré Adrien Taquet.