Guerre en Ukraine : Brigitte Macron ne veut "pas mettre en danger" Olena Zelenska

La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités à l'étranger et de ses homologues internationales. Parmi celles-ci se trouve Brigitte Macron. L'épouse du président de la République française est très investie sur la question des enfants victimes de la guerre qui se déroule aux portes de l'Europe et devant la presse, elle s'est exprimée sur son lien étroit avec la femme de Volodymyr Zelensky, chef d'état ukrainien face à l'invasion russe.

Lors de sa visite le 15 mars 2022 d'une école d'Epinay-sur-Seine qui a accueilli de jeunes réfugiés du conflit en Ukraine, Brigitte Macron, accompagnée du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, a évoqué sa relation avec la première dame ukrainienne Olena Zelenska : "Je communique par écrit [avec Olena Zelenska] parce que je ne veux pas la mettre en danger, pour lui expliquer ce que l'on fait. Sa préoccupation essentielle, permanente, ce sont les enfants. Dans quelles conditions ils arrivent, ce que l'on fait." Non sans émotion, retenant difficile ses larmes, Brigitte Macron a souligné le courage et la résilience de ces enfants qui ont vécu le pire dans leur pays, et salué l'accueil que les jeunes élèves français et leurs établissements leur ont réservé.

Brigitte Macron, ex-enseignante devenue first lady très concernée par la question de l'enfance, oeuvre depuis le début du mandat de son mari pour cette cause. Dans le cadre de la guerre en Ukraine et pour les enfants touchés par les bombardements, l'épouse d'Emmanuel Macron a débloqué une enveloppe d'un million d'euros à la Croix Rouge, via la Fondation des Hôpitaux dont elle est la présidente. Son homologue ukrainienne l'a publiquement remerciée à travers les réseaux sociaux, qualifiant d'amie celle qu'elle avait déjà rencontrée en 2019 à l'Elysée.