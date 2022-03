"2022 n'a rien à voir avec 2017" : Brigitte Macron face à la nouvelle campagne de son mari président...

Dans moins d'un mois, les Français et les Françaises vont voter pour le premier tour des élections présidentielles, le 10 avril exactement. Une date qui est précédée par une campagne politique intense qui se déroule avec en fond la guerre en Ukraine. Selon les intentions de vote du sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria, pour Le Parisien et Franceinfo, Emmanuel Macron est toujours largement en tête, avec 30% des voix. Son épouse Brigitte Macron est plus que jamais préparée à assurer ses fonctions de Première dame en campagne, comme l'a montré Le Parisien.

"Brigitte, elle est indispensable, elle jouera un rôle. Mais celui qu'elle voudra, elle", affirme un confident du couple au Parisien, qui souligne sa popularité auprès des Français, qui en fait "un atout indéniable pour son mari". Dans le cadre de la situation entre l'Ukraine et la Russie, la première dame assure son rôle : auprès des enfants touchés par les bombardements en débloquant une enveloppe d'un million d'euros à la Croix Rouge, via la Fondation des Hôpitaux, dont elle est la présidente et en se rapprochant d'Olena Zelenska, la femme du président ukrainien, engagée comme elle pour la cause des enfants touchés par la guerre. Cette dernière l'a publiquement remerciée à travers les réseaux sociaux, la qualifiant d'amie.

Celle qui donne ses cours dans les écoles de l'Institut des vocations pour l'emploi de Clichy-sous-Bois, Roubaix et Valence, poursuit ses déplacements dans les hôpitaux auprès des enfants malades et lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, poursuit son chemin de first lady, sans appeler la presse pour chaque déplacement pour autant. Son entourage rappelle qu'elle reçoit de nombreux courriers chaque semaine. Selon Le Parisien, "elle en aurait reçu plus de 100 000 depuis mai 2017 !" Ce qui lui permet d'être proche des citoyens et de discuter ce qu'elle lit directement avec le chef de l'Etat, elle qu'il écoute plus que personne à l'Elysée.

La campagne de l'ombre de Brigitte Macron n'a en tout cas rien à voir avec celle de 2017 : "2022 n'a rien à voir avec 2017. C'était une campagne plus longue... et surtout une première", explique l'un de ses conseillers. Elle aurait peut-être souhaité retrouver une vie normale et passer plus de temps avec ses proches, mais elle soutiendra son mari coûte que coûte. La grande amie du couple Sarkozy – on avait vu leur proximité lors des obsèques de Jean-Pierre Pernaut – sera comme toujours à ses côtés lors de gros événements, si jamais son agenda chargé le lui permet. Mais pas plus pour l'épouse sophistiquée, à la fois franche et discrète.