Brigitte Macron et Didier Deschamps : un duo complice et engagé pour l'opération Pièces Jaunes 2022

Comme prévu, la 33e opération Pièces Jaunes a été lancée mercredi 12 janvier 2021, jour du passage de Brigitte Macron dans le JT de 20H de TF1. La première dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France est encore une fois en charge de ce grand événement, toujours avec la complicité de Didier Deschamps, désigné parrain.

Ensemble, ils espèrent améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Et cette année, les Pièces Jaunes veulent même aller plus loin. "Nous souhaitons également, avec une partie des Pièces jaunes, soutenir fortement les 'maisons des adolescents', qu'on accompagne depuis de nombreuses années. Les confinements ont entraîné une véritable souffrance chez de très nombreux ados. Les 'maisons des adolescents' apportent une aide efficace face au mal-être, aux addictions, et peuvent avoir une réelle utilité face aux cyberviolences, qui se développent de manière exponentielle", a expliqué Brigitte Macron lors d'une interview pour TV Magazine.

La confiance que Brigitte Macron me témoigne m'honore

Brigitte Macron et Didier Deschamps entament leur troisième campagne commune et leur motivation ne s'essouffle pas. "Je pense qu'il faut aider notre jeunesse, notamment dans les enfants et les adolescents hospitalisés. Quatre années se sont écoulées et je suis toujours là, aux côtés de Brigitte Macron, animé, comme elle, par le même enthousiasme, la même envie d'être utile", a assuré l'entraîneur de l'équipe de France de football qui ne tarit pas d'éloges au sujet de sa partenaire : "La confiance qu'elle (Brigitte Macron, ndlr) me témoigne m'honore. Son dynamisme déteint sur tous ceux qui l'entourent. Brigitte Macron a pris très à coeur son rôle de présidente de la Fondation des hôpitaux".

C'est déjà ensemble qu'ils avaient fait face aux imprévus en 2021 à cause de l'épidémie de coronavirus. L'opération Pièces Jaunes avait alors été 100% digitale. Mais cette année, malgré la menace toujours persistante du virus, on revient aux vraies Pièces Jaunes avec des tirelires à faire soi-même. "La tirelire revient en effet. Mais nous ne distribuons plus de tirelires en carton. Désormais, chaque personne peut soit utiliser une tirelire existante, soit en fabriquer une avec un petit peu d'imagination... C'est plus ludique, plus responsable et plus durable. (...) Il n'y a qu'une seule règle : penser à rapporter sa tirelire dans un bureau de poste avant le 5 février 2022", a rappelé la femme d'Emmanuel Macron. Il est toutefois toujours possible de faire un don par téléphone ou internet.