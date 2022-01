Emmanuel et Brigitte Macron : Leur chien Nemo, star d'une nouvelle campagne avec... Denis Brogniart

Comme chaque début d'année, on mange de la galette et on collecte les petites pièces ! L'incontournable Opération Pièces Jaunes est de retour, de même que Brigitte Macron et Didier Deschamps, qui sont toujours aussi investis dans cette collecte en faveur des enfants malades et de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Le duo a retrouvé Camille Combal pour un nouveau clip de campagne dévoilé dimanche 9 janvier 2022.

L'an dernier déjà, l'animateur de TF1 avait contribué à l'Opération Pièces Jaunes le temps d'une vidéo humoristique avec la première dame et le sélectionneur des Bleus. Le drôle de trio est de retour en 2022 avec un clip tout aussi amusant : Brigitte Macron et Didier Deschamps font mine d'organiser un casting pour trouver les meilleures tirelires. Débarque alors Camille Combal et son cochon en papier mâché. Autre animateur vedette de TF1 (partenaire historique de l'Opération Pièces Jaunes), Denis Brogniart fait également une apparition avec une tirelire inspirée de l'émission Koh-Lanta.

Mais c'est un autre "invité" star qui clôture la vidéo : Nemo, le chien présidentiel ! Le compagnon à quatre pattes adopté par Emmanuel et Brigitte Macron lors de leur arrivée à l'Elysée fait en effet une apparition remarquée. Camille Combal est visiblement à son aise avec son nouveau copain à poils. Il faut dire que ce futur papa vit lui aussi avec un chien - un rottweiler - et un chat.