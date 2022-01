Diaporama Emmanuel et Brigitte Macron : Leur chien Nemo, star d'une nouvelle campagne avec... Denis Brogniart

1 / 21 Emmanuel et Brigitte Macron : Leur chien Nemo, star d'une nouvelle campagne avec... Denis Brogniart

2 / 21 La première dame Brigitte Macron promène son chien Nemo autour du palais de l'Elysée à Paris. © Stéphane Lemouton/Bestimage

3 / 21 Camille Combal et Nemo, le chien présidentiel, dans le clip de campagne de l'Opération Pièces Jaunes 2022.

5 / 21 La Première Dame Brigitte Macron avec l'entraîneur et parrain de cette édition Didier Deschamps lors d'une visite de l'hôpital pédiatrique de Bullion pour le lancement de la 32ème édition de l'opération de collecte de fonds "Pieces Jaunes" le 18 janvier 2021. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

6 / 21 La première Dame Brigitte Macron balade son chien, Némo, sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, France, le 26 mars 2021. La première Dame s'est rendue à l'exposition des 20 statues du "Chat" de Philippe Geluck. © Christophe Clovis/Bestimage

7 / 21 La première Dame Brigitte Macron balade son chien, Némo, sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, France, le 26 mars 2021. La première Dame s'est rendue à l'exposition des 20 statues du "Chat" de Philippe Geluck. © Christophe Clovis/Bestimage

8 / 21 Le président Emmanuel Macron et le chien Nemo lors d'un entretien avec Sigmar Gabriel, le vice chancelier allemand au palais de l'Elysée à Paris le 30 août 2017. © Romain Beurrier / Pool / Bestimage

9 / 21 La Première Dame Brigitte Macron rencontre des femmes handicapées ou concernées par le handicap (Edith Thouelle, Aurore Selmi , Virginie Delalande, Alienor Vincotte, Laure Marsac , Sophie Cluzel (secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées), Charlotte De Vilmorin, Marie-Amelie Le Fur, Sylvie Dugelay, Sarah Da Silva Gomes , Eugénie Touré, Stéphanie Pillonca , Liliya Reshetnyak, Delphine Ernotte, Laetitia Bernard, Raphaële Rabatel) avec son chien Némo au palais de l'Elysée à Paris, France, le 8 mars 2019. © Pierre Villard/Pool/Bestimage

10 / 21 Promenade du chien du couple Macron, Némo, au Fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas. Le 10 août 2018

12 / 21 Exclusif - Brigitte Bardot (qui caresse Nemo le chien d'Emmanuel Macron) reçue à l'Élysée en tant que présidente de la Fondation Brigitte Bardot par le président de la république Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron pour évoquer la condition animale à l'Élysée Paris le 24 juillet 2018. © Fondation Brigitte Bardot / Bestimage

13 / 21 Info - Gérard Collomb, ancien ministre de l’intérieur d’Emmanuel Macron, a confirmé son ralliement à la droite - Olivier Ginon, Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Guillaume Gomez, chef du palais de l'Elysée , le chien Némo - Le président de la République Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron (Trogneux) reçoivent 180 chefs étoilés à déjeuner au palais de l'Elysée à Paris, le 27 septembre 2017, pour promouvoir la cuisine française. © Hamilton/Pool/Bestimage

French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron are inviting 180 chefs to a lunch at the Elysee Palace in Paris, on September 27, 2017 to promote the French cuisine.

14 / 21 Le président Emmanuel Macron et son chien Nemo sur le perron du palais de l'Elysée à Paris le 28 août 2017 © Pierre Perusseau / Bestimage

15 / 21 Le couple présidentiel a adopté le chien Nemo, ici sur le perron du palais de l'Elysée le 28 août 2017. © Pierre Perusseau / Bestimage

16 / 21 Jacques Vendroux, le manager général du Variété Club de France, La Première Dame Brigitte Macron, Karl Olive, le maire de Poissy, Christian Karembeu, Robert Pirès, Nicolas Douchez, Marcel Desailly, le président de la République Emmanuel Macron, Arsène Wenger et Laure Boulleau dans les vestiaires avant de participer au match de football caritatif, au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans la cadre de l'opération "Pièces jaunes", présidée par la Première Dame, opposant le Variétés Club de France à une sélection de soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, au stade Léo-Lagrange à Poissy, Yvelines, France, le 14 octobre 2021. Le président de la République Emmanuel Macron sera aligné au poste de milieu défensif avec un maillot floqué du numéro 3 pour la rencontre du Variétés Club de France. © Dominique Jacovides/Bestimage

17 / 21 Emmanuel Macron, Catherine Lara, Brigitte Macron - Le président de la République Emmanuel Macron lors du match de football caritatif, au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans la cadre de l'opération "Pièces jaunes", présidée par la Première Dame, opposant le Variétés Club de France à une sélection de soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, au stade Léo-Lagrange à Poissy, Yvelines, France, le 14 octobre 2021. Le président de la République Emmanuel Macron sera aligné au poste de milieu défensif avec un maillot floqué du numéro 3 pour la rencontre du Variétés Club de France. © Dominique Jacovides/Bestimage

18 / 21 Karl Olive, le maire de Poissy accueille le président de la République Emmanuel Macron, accompagné de sa femme la Première Dame Brigitte Macron, qui arrive pour participer au match de football caritatif, au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans la cadre de l'opération "Pièces jaunes", présidée par la Première Dame, opposant le Variétés Club de France à une sélection de soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, au stade Léo-Lagrange à Poissy, Yvelines, France, le 14 octobre 2021. Le président de la République Emmanuel Macron sera aligné au poste de milieu défensif avec un maillot floqué du numéro 3 pour la rencontre du Variétés Club de France. © Dominique Jacovides/Bestimage

19 / 21 La Première Dame française Brigitte Macron avec l'entraîneur français Didier Deschamps - Visite de l'hôpital pédiatrique de Bullion lors du lancement de la 32ème édition de l'opération de collecte de fonds "Pieces Jaunes", visant à améliorer la vie des enfants hospitalisés à Bullion, France le 18 janvier, 2021. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

20 / 21 Joyce Jonathan, Didier Deschamps, parrain de l'Opération Pièces Jaunes 2020, la Première Dame Brigitte Macron, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, Christophe Maé et Jean-Luc Reichmann Disneyland Paris a accueilli 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour une journée inoubliable en compagnie de la Première Dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, le parrain de l'Opération Pièces Jaunes 2020, la présidente de Disneyland Paris et d'autre personnalités à Marne-la-Vallée, France, le 29 janvier 2020. Lors de cette journée riche en émotions, Disneyland Paris a réaffirmé son engagement de longue date envers l'opération Pièces Jaunes et la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Depuis plus de 27 ans, Disneyland Paris contribue à l'opération Pièces Jaunes en menant des collectes internes avec les fameuses tirelires jaunes et en faisant don des pièces jetées par les visiteurs dans les fontaines des parcs. Les enfants venus de divers hôpitaux français ont pu oublier le temps d'une journée les soucis de leur quotidien en plongeant dans la magie de Disneyland Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage