Camille Combal bientôt papa : photo exceptionnelle de sa femme Marie, enceinte de leur premier enfant

Ces derniers temps, Camille Combal semble plus à l'aise à l'idée d'exposer sa femme Marie Treille Stéfani sur ses réseaux sociaux. Alors qu'il s'est longtemps bien gardé de dévoiler son visage, l'animateur régale désormais régulièrement sa communauté Instagram avec des apparitions spontanées de la jolie journaliste de France 2. Il a récemment posté une vidéo d'elle où il complimentait son look ou encore lorsqu'elle était endormie lors d'un voyage en voiture. Mardi 28 décembre 2021, Camille Combal a redonné de leurs nouvelles alors qu'ils se trouvent en vacances à la montagne à Serre Chevalier, dans les Hautes-Alpes d'où est originaire la figure de TF1.

Le couple profite actuellement d'un cadre enneigé idyllique et passe du bon temps à découvrir les environs avec leur chien et la mère de Camille Combal. Une série de photos vient témoigner du bonheur de tout ce petit groupe et sur l'un des clichés, l'animateur apparaît tout sourire entouré des deux femmes de sa vie, dont sa belle Marie enceinte de leur premier enfant. Un bonheur palpable qui a ravi les internautes. "Belle photo entre la mère et l'épouse. Quels sourires", "Une belle petite famille", "Canon avec les femmes de ta vie, super photos", peut-on lire en commentaires.