Camille Combal : Rare vidéo de sa "meuf magnifique" (et enceinte), qui a reçu un improbable cadeau

Camille Combal tient à sa vie privée et a prouvé à plusieurs reprises qu'il mettait un point d'honneur à la préserver. C'est pourquoi, s'il se montre très volubile sur un plateau télé, il n'évoque en revanche presque jamais sa femme Marie Treille Stéfani en interview, ni même ne l'expose sur ses réseaux sociaux. Ainsi, chacune des apparitions de la jolie journaliste qui attend leur premier enfant est une véritable surprise ! Ce jeudi 9 décembre 2021, Camille Combal a d'ailleurs de nouveau régalé sa communauté Instagram en postant une vidéo de sa moitié.

Comme à son habitude, la figure de TF1 de 40 ans a pris soin de ne pas dévoiler son visage, bien que celui-ci soit désormais bien connu sur France 2. Le but de cette vidéo était simplement de la complimenter sur son look ! "Regardez un peu ce style, regardez le style de ma meuf magnifique !", commente-t-il en fond. Camille Combal continue en suite de la filmer de haute en bas, jusqu'à arriver à ses pieds, drôlement accessoirisés. "On est en côtelé, on est sur du velours, baccarat et... BOOM ! Ok, best gift ever !", lâche-t-il en dévoilant les chaussettes de sa femme qu'il lui a offert... avec des photos de lui partout.

Naturellement, la publication de l'animateur de Danse avec les stars a beaucoup amusé les internautes, nombreux à avoir laissé des commentaires.