Camille Combal bientôt papa pour la première fois : sa femme Marie est enceinte !

Les confidences au sujet de son couple se font rares mais Camille Combal a semble-t-il accepté de confirmer la plus exceptionnelle des nouvelles dans les pages du JDD. À l'occasion d'un portrait qui lui est consacré ce dimanche 21 novembre 2021, l'animateur a annoncé attendre un bébé avec sa femme Marie. Comme à son habitude, Camille Combal est resté très discret sur cet événement à venir. On peut simplement lire : "A 40 ans, il sera papa pour la première fois en 2022".

Sa jolie compagne Marie Treille Stéfani n'est pas plus bavarde, ni décidée à partager l'heureuse nouvelle avec le public car, sur son compte Instagram, il n'y a encore aucun signe d'un baby bump. La journaliste préfère largement évoquer sa carrière professionnelle, elle qui travaille au sein de l'équipe de Bel et Bien sur France 2. Une émission dédiée au bien-être et au développement personnel avec également Agathe Lecaron et André Manoukian. La jeune femme évolue sur la chaîne depuis plusieurs années et, auparavant, elle avait fait ses armes sur Canal+. Sur ses réseaux sociaux, on constate aussi que Marie a un passé de mannequin puisqu'elle a déjà réalisé quelques campagnes publicitaires.

Rappelons que Camille Combal et sa belle Marie se sont mariés dans l'intimité en juillet 2019 dans le sud de la France, d'où il est originaire. Une cérémonie pour laquelle aucune information n'a jamais filtré. Et pour cause, l'animateur de Danse avec les stars tient à sa vie privée et met un point d'honneur à la préserver. Il n'évoque d'ailleurs presque jamais sa moitié en interview, ni ne l'expose sur la Toile bien que, ces derniers temps, il s'est laissé aller à quelques rares photos de leur couple. Marie Treille Stéfani avait même fait une apparition surprise à la télé pour annoncer le retour de Danse avec les stars cette année !

Félicitations aux futurs parents !