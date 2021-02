Camille Combal, sa femme Marie incognito à la télévision : elle est une chroniqueuse expérimentée !

Depuis le 30 janvier 2021, les téléspectateurs de France 2 ont un nouveau rendez-vous le samedi avec Agathe Lecaron et Ali Rebeihi. Le duo a été formé pour animer Bel et bien, une émission dédiée au bien-être et au développement personnel. Sport, santé, musique, beauté, cinéma... rien n'est laissé au hasard pour faire passer un bon moment aux Français. "Chaque semaine, nous aborderons une thématique différente, qui sera disséquée sous divers angles. La première sera consacrée aux aliments qui nous font du bien, et la deuxième, à la marche. Autour de la table, des chroniqueurs et des invités nous éclaireront sur le sujet à partir de leur domaine de compétences. Ça va être riche !", a promis Agathe Lecaron dans les pages de Télé 7 Jours.

Parmi ses chroniqueurs figure notamment André Manoukian, pour parler de musique. Mais Agathe Lecaron et Ali Rebeihi se sont également entourés de journalistes comme Marie Treille Stéfani. Son nom ne vous dit peut-être rien mais il s'agit de la femme de Camille Combal ! Alors que l'animateur a toujours pris soin de la préserver de l'attention du grand public, elle avait fait une apparition surprise au côté de son chéri dans l'émission La Grande Incruste lancée en décembre 2020 sur TF1. Et comme on peut le constater, la fameuse Marie Treille Stéfani que l'on voit dans l'émission Bel et bien lui ressemble comme deux gouttes d'eau, en plus d'avoir le même prénom. Pas de doute, c'est elle.

Après recherches, il est facile de découvrir que Marie Treille Stefani travaille depuis plusieurs années sur France 2. En 2017, elle était chroniqueuse dans l'émission de Thomas Thouroude, Actuality, diffusée en direct chaque jour entre septembre 2016 et mars 2017. Elle y tenait la rubrique Les applis de Marie. Thomas Thouroude a été important dans la carrière de Marie puisqu'elle était déjà à ses côtés en 2014 dans Le Before du Grand Journal sur Canal+ avec Les Before de Marie. Et ce n'est pas tout, la jolie brune a également fait profiter l'émission culturelle hebdomadaire Grand public (France 2) de ses talents lors de la saison 2012-2013, présentée par Aïda Touhiri.