Camille Combal déchaîné : sa femme Marie enceinte et saoulée, sa réaction inattendue en vidéo !

C'est l'heure des vacances de Noël en famille pour Camille Combal. Sur Instagram, l'animateur de 40 ans partage son trajet depuis Paris vers la montagne avec sa femme Marie Treille Stefani, enceinte de leur premier enfant, et un deuxième passager, une blonde qui semble être sa belle-soeur, l'autrice et comédienne Sarah Treille Stefani. Tout se déroule à merveille pour le trio... ou presque !

Le trajet se fait en voiture. Camille Combal - qui s'était montré ivre en plein direct -, est installé à la place du conducteur, son épouse est à ses côtés sur le siège passager tandis que Sarah Treille Stefani est installée à l'arrière avec son chien. Le charmant brun se filme en train de raconter une histoire sans fin. "Je dis au mec : 'Il faut absolument que tu me rappelles, parce que sinon on ne pourra pas s'avoir au téléphone !' Et là, devinez ce que me dit le gars ? Il me dit : 'Bah non, je ne te rappelle pas.' Donc je lui dis que c'est impossible, sinon on ne pourra pas s'avoir au téléphone. Il me dit : 'Non, je te rappellerai pas du tout.' Et moi je lui dis qu'on doit se rappeler quoi", lance-t-il. Et sans surprise, les deux passagères... se sont endormies ! "Il n'y a que lui qui m'écoute", s'amuse Camille Combal en pointant le chien à l'arrière.

En légende de cette vidéo, l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste désormais aux commandes de Danse avec les stars sur TF1 indique : "Je passionne les gens." Un bon résumé de la situation à en croire sa femme Marie, visiblement saoulée par ses histoires.

Avant cette histoire, le trajet était déjà long. En effet, en story, Camille Combal partage des vidéos de lui en train de chanter tout l'album du film Disney baptisé Vaiana, La Légende du bout du monde. "La base. Le reste, ce n'est que du bruit... C'est sans fin ! Tout l'album. Personne ne me fera taire", lâche-t-il alors qu'il s'agite sur son siège. Enfin, le trio arrive à destination, dans les Hautes-Alpes, d'où Camille Combal est originaire ! Le paysage enneigé fait rêver...