Brigitte Macron et sa coupe de cheveux : des extensions "dont elle parle naturellement" !

Brigitte Macron s'apprête à redoubler, un comble pour une ancienne enseignante en français ? Pas vraiment, puisqu'il s'agirait de redoubler... un deuxième "mandat" de première dame. L'épouse d'Emmanuel Macron se prépare en effet aux élections présidentielles et si son mari n'est pas encore officiellement candidat - cela devrait intervenir entre le 3 et le 4 mars dans une lettre adressée aux Français -, cela ne fait pas de doute et il est le plus haut dans les sondages. Paris Match lui consacre un long portrait, regorgeant d'anecdotes qui dessinent la femme qu'elle est au côté du président de la République, entre ombre et lumière, à la fois légère et sophistiquée. Toujours chic, Brigitte Macron parle sans problème de ses secrets de beauté, qu'on découvre dans le magazine.

Discrète au côté d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron n'apparaît pas pour autant effacée. Elle diffuse son charisme lors de ses nombreux déplacements, que ce soit des visites officielles durant lesquelles elle accompagne le dirigeant, ou lors de ses engagements de First Lady. A chaque fois, celle qui brille dans les créations Louis Vuitton affiche son sourire tel une armure, son regard bleu azur associé à de beaux faux cils pour mieux deviner les intentions, le tout entouré d'une coiffure impeccable. Paris Match décrit la femme qui fêtera ses 69 ans en avril ainsi : "Un casque d'or finement tissé de ses extensions dont elle parle si naturellement."

Son look amuse ses amies qui peuvent lui lancer un "quand est-ce que tu arrêtes la poupée Barbie", mais derrière l'apparence chic et parfaite se cache une fine observatrice et conseillère. Avec Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence qui est considéré comme le jumeau du président, elle est l'une des rares à qui Emmanuel Macron fait lire ses discours avant de les prononcer. Rayonnante sous la lumière, la mère de Laurence, Sébastien et Tiphaine, arrive à assurer dans l'exercice délicat où il faut allier présence bienveillante, combat pour des causes qui lui tiennent à coeur, tout en évitant les coups que la jungle politicienne impitoyable peut envoyer.

