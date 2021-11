"Ils se comprennent sans se parler" : Qui est le "jumeau" d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler ?

Homme de l'ombre, Alexis Kohler est une personnalité fascinante de la présidence d'Emmanuel Macron. Le magazine L'Obs consacre sa couverture ce 25 novembre 2021 à cet homme en sous-titrant ainsi : "Enquête sur l'éminence grise de l'Elysée". Il est le secrétaire général de la présidence et jamais une personne de ce statut n'aura été aussi puissante. Père de trois enfants, cet homme discret est "drôle et attachant dans l'intimité, impassible et taiseux dans le cadre de ses fonctions", parfait pour garder tous les secrets du président.

Plus que de murmurer à l'oreille du président Macron, Alexis Kohler serait donc son double, un jumeau. "Cette gémellité entre un président et son secrétaire général est sans précédent sous la Ve République", écrit L'Obs. Les deux hommes forment une relation si fusionnelle que la mère d'Alexis Kohler disait de leur tandem en pleine campagne en 2017 : "Ils sont devenus inséparables, c'est terrible. Quand Alexis est là, il passe une partie de la nuit avec un téléphone à la main." Certains affirment même que Brigitte Macron serait parfois agacée par ce duo.

J'ai rarement vu une complicité pareille

Emmanuel Macron et Alexis Kohler ont en commun d'être liés à la grande bourgeoisie de province : Le président par sa femme et les Trogneux à Amiens, le secrétaire général par la famille Kohler à Strasbourg. L'Obs précise : "avant sa fermeture en octobre dernier, victime du Covid, la brasserie Kohler-Rehm de la place Kléber, fondée par l'arrière-grand-père pâtissier allemand et son épouse alsacienne, était la dernière grande table où les notables venaient déguster les spécialités."

"Jumeaux", les deux hommes auraient pu ne pas travailler ensemble dans un premier temps car Alexis Kohler n'était que le deuxième sur la liste pour le secrétariat général de l'Elysée. Il a d'abord songé à François Villeroy de Galhau, inspecteur des Finances et ex-directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn. "Mais ce dernier préfère rester chez BNP Paribas", rapporte le magazine. De deuxième choix, Alexis Kohler passe à premier homme : "Entre eux, c'est 'parce que c'était lui, parce que c'était moi'. J'ai rarement vu une complicité pareille, ils se comprennent sans se parler", raconte à L'Obs Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement.

Premier ministre bis

Alexis Kohler obtient une marge de manoeuvre sans précédent, considéré comme un "Premier ministre bis", mais qui n'a pas besoin des parlementaires. Il serait même plus craint que le chef du gouvernement. Avec Edouard Philippe, pas de problème puisqu'il est aussi un proche de Kohler : "Il l'a rencontré au sein du cercle des rocardiens sur les bancs de Sciences-Po." Qu'en est-il de l'actuel Premier ministre, Jean Castex ? Son directeur de cabinet, Renaud Revel, est aussi un proche du président Macron. Résultat, une relation moins fusionnelle mais peut-être pour le mieux.

De toute façon, cela ne change rien à sa loyauté envers le président : si Emmanuel Macron est réélu et qu'on lui demande de rester, il le fera. Son dévouement pour le chef de l'Etat va même au-delà de sa personne car son père, Charles Kohler, a intégré un comité En Marche ! à Strasbourg et son épouse Sylvie, metteuse en scène et coach en entreprise, a formé des orateurs pour la campagne de 2017. Leur tandem est bien installé si l'aventure présidentielle se poursuit pour Emmanuel Macron.