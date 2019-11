Brigitte et Emmanuel Macron émerveillés à Amiens, terre du couple

Emmanuel Macron est un enfant de la Picardie. Le 21 novembre 2019, le président de la République est retourné dans sa ville natale d'Amiens pour y inaugurer le nouveau pôle universitaire de la Citadelle. L'occasion pour le chef de l'Etat d'aller à la rencontre des étudiants de l'Université de Picardie Jules Vernes, dans un contexte particulièrement délicat après qu'un jeune homme s'est immolé à Lyon pour dénoncer les conditions de vie difficiles des étudiants.

Comme cela avait été annoncé en amont, Emmanuel Macron a bien assisté à l'inauguration du spectacle Chroma, qui comporte un nouveau tableau sur les 800 ans de la cathédrale d'Amiens. Mais le président de la République n'était pas seul pour cette soirée qui s'est déroulée sur le parvis de la cathédrale et dont l'accès avait été limité pour que l'inauguration se déroule en tout sécurité : il était accompagné de son épouse Brigitte Macron, également née à Amiens. C'est dans ce fief picard que la future première dame, alors Brigitte Trogneux, a rencontré son futur époux. Elle était professeur de lettres et de théâtre au lycée de la Providence et lui élève. Cet établissement catholique, qui fait partie du réseau français d'écoles jésuites, est une véritable institution amiénoise.

Entourés des habitants, Brigitte et Emmanuel Macron se sont émerveillés devant le spectacle proposé. Le président a partagé de multiples images dans ses stories Instagram, prises à l'extérieur mais également à l'intérieur de la cathédrale.