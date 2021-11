Diaporama "Ils se comprennent sans se parler" : Qui est le "jumeau" d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler ?

Alexis Kohler et Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse au Pavillon Gabriel à Paris, afin de dévoiler la structure du mouvement "En Marche".

Emmanuel Macron, président de la République Française, flanqué des membres de son gouvernement (notamment Jean Castex, Premier ministre, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, Florence Parly, ministre des Armées) lors d'un conseil de défense qui se tient dans le poste de commandement Jupiter au sein du palais présidentiel de l'Élysée, pour discuter du problème du logiciel espion israélien Pegasus. Paris, le 22 juillet 2021.

Benjamin Griveaux et le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler - Sortie du conseil des ministres du mercredi 20 février au palais de l'Elysée à Paris. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Le président de la République Emmanuel Macron préside une réunion de la « task force économie » ce matin à l'Élysée avec le premier Ministre Edouard philippe et avec les responsables de différentes filières impactées par la crise du coronavirus et les règles de confinement au palais de l'Élysée à Paris. Paris le 19 mars 2020. En présence du premier ministre Édouard Philippe et Alexis Kohler (secrétaire général de la présidence). © Ludovic Marin / Pool / Bestimage