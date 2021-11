Brigitte Macron et Kamala Harris chic et particulièrement complices aux côtés de leurs maris

Jour férié en France, le 11 novembre 2021 était une journée chargée pour le président de la République française Emmanuel Macron mais également pour la vice-présidente américaine Kamala Harris. Les deux figures politiques, qui étaient aussi au ensemble également lors de l'inhumation d'Hubert Germain plus tôt dans la journée, se sont retrouvées le soir venu au palais de l'Elysée pour le Dîner des chefs d'Etats et de Gouvernements, des chefs des Organisations internationales, des acteurs du numérique ainsi que des partenaires du Forum de Paris. On remarquera sans mal la complicité entre eux, mais également avec la première dame de France Brigitte Macron (68 ans), ravie d'accueillir la femme politique américaine de 57 ans, accompagnée de son époux Douglas Emhoff. Cette dernière, tout de noir vêtue, a choisi un tailleur classique pour l'événement, tandis que l'épouse de président français a opté pour une robe blanche aux fines broderies noires accompagnée d'un châle noir posé sur ses épaules.

Sommet du G20, conférence sur le climat à Glasgow ou COP 26 et allocution télévisée, Emmanuel Macron a connu des temps très médiatisés cet automne, même s'il a réussi à s'offrir des moments discrets avec sa chère bien-aimée. Il a accueilli le 10 novembre la vice-présidente américaine afin de réchauffer les relations franco-américaines après l'affaire des contrats de sous-marins australiens. Si la relation avec l'Australie reste complexes, la vice-présidente américaine, qui souffre d'une image détériorée depuis l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis, affiche avec Emmanuel Macron un bel enthousiasme. Avec son époux et allié Douglas Emhoff, elle a également montré toute sa sympathique pour la first lady hexagonale à coups de sourires et bises chaleureuses immortalisés en photos.

Ce même jour, Kamala Harris a promis à Paris l'engagement de son pays dans le combat mondial contre la pauvreté, actant après Joe Biden le retour des Etats-Unis au coeur de la communauté internationale. "Répondre au défi de la pauvreté est une obligation pour nous tous", a-t-elle insisté en ouverture de la quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix, qui se veut un lieu d'échanges entre chefs d'Etat, ONG, entreprises et représentants de la société civile sur les grands défis mondiaux, explique l'AFP. Le président français a salué ce réengagement américain, initié par le nouveau locataire de la Maison Blanche après quatre années d'isolationnisme sous Donald Trump, qui a boudé nombre d'organisations internationales. "De savoir les Etats-Unis d'Amérique revenir dans le club du multilatéralisme fut pour nous tous une formidable nouvelle. Merci pour cela. Parce que je crois que c'est la place des Etats-Unis", a-t-il lancé. Le président Macron a concédé que les pays riches devaient faire plus même si les Européens ont été les premiers à se mobiliser pour livrer des doses aux pays les plus pauvre via le système Covax.

La lutte contre les inégalités sera au coeur durant trois jours du Forum de Paris pour la paix, voulu en 2018 par Emmanuel Macron et axé cette année sur la réduction des fractures mondiales. Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus à ce quatrième rendez-vous qui se tiendra jusqu'à samedi et coïncide avec une conférence internationale sur la Libye ce vendredi 12 novembre.