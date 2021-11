Brigitte et Emmanuel Macron en amoureux : Leur week-end presque secret

Logés comme d'habitude à Honfleur dans le Calvados, Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés en fin de semaine à la ferme de Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles comme ne l'indique pas son nom, où ils ont été aperçus près du Vieux bassin de la ville comme l'indique Ouest France. Le samedi 6 novembre, jour de marché, la police est avertie du passage du président, mais reste discrète comme l'indique le commissariat de la ville : "Nous avons été avertis la veille de sa venue, mais comme c'est une visite privée, nous n'intervenons pas. C'est un peu une tradition, à la Toussaint, il est là." En effet, on se souvient de leurs balades en 2018 et en 2019 dans cette cité de charme. Cette année, elle a été retardée de quelques jours en raison d'impératifs présidentiels. Seule présence remarquable à Honfleur, celle de la gendarmerie de part et d'autres de l'établissement où logent le dirigeant et son épouse. A leur programme, on sait seulement que des promenades étaient prévues durant le week-end.

Près de l'église Sainte-Catherine, des militants du parti présidentiel, En Marche !, ont distribué des tracts, montrant un peu plus que le dirigeant se prépare pour candidater à un second mandat. Aucune rencontre n'était prévue avec les militants, alors un macroniste a déclaré simplement : "On le verra pendant la campagne... S'il est candidat." Plongé dans les tourbillons de la politique nationale et internationale, le couple Macron avait souhaité "rester tous les deux", indique le maire de Deauville "qui a l'habitude de partager quelques moments avec Emmanuel Macron quand il est en villégiature à Honfleur" précise Ouest-France. Une question se pose : est-ce en raison des vents normands que le président Macron a pris froid et a eu une extinction de voix, remarquable lors de son allocution ce 9 novembre ?

S'offrir du temps en amoureux, c'est un souhait qu'Emmanuel Macron aime concrétiser de temps en temps, pour alterner avec la pression de son poste. Dernièrement, ils avaient pu s'offrir un dîner intime lors de leur déplacement à Rome pour le G20. Une façon de rassurer également la première dame de France, qui aimerait parfois ralentir le rythme pour profiter des siens.