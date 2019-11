Brigitte et Emmanuel Macron main dans la main à Honfleur, parenthèse détendue

A la Toussaint, ne cherchez pas le couple Brigitte et Emmanuel Macron au Touquet, vous ne le trouverez pas. Et pour cause, le président de la République et son épouse ne prennent pas la direction de la Côte d'Opale en cette période de l'année mais celle de la Normandie et du Calvados. Le chef de l'Etat et la première dame ont pour tradition de passer quelques jours à Honfleur.

Brigitte et Emmanuel Macron sont arrivés dans la soirée du mercredi 30 octobre 2019. Ils ont posé leurs valises à La Ferme Saint-Siméon, établissement cinq étoiles situé route Adolphe Marais. Les amoureux ont effectué leur première sortie en fin de matinée le jeudi 31 octobre pour se rendre au Bistrot des Artistes, leur table favorite d'Honfleur située sur le port, place Pierre Berthelot.

Pour cette première apparition, Brigitte Macron a opté pour du clair avec un manteau bleu ciel associé à un pull et une écharpe de la même couleur ainsi qu'un jean slim et une paire de bottines en daim. Emmanuel Macron était quant à lui en jean et imperméable bleu marine. Le couple se tenait la main, comme à chacune de ses sorties. Après leur déjeuner, le chef de l'Etat et la première dame sont allés à la rencontre des Honfleurais lors d'une brève promenade sur la jetée. Ils ont été contraints de rejoindre leur hôtel peu de temps après en raison du mauvais temps.

Le lendemain, vendredi 1er novembre, Brigitte Macron est apparue dans une autre tenue composée d'un manteau blanc porté avec un pantalon noir. Cette fois-ci, les lunettes de soleil étaient de sortie pour se promener à nouveau sur le port, main dans la main avec Emmanuel qui portait, pour sa part, une paire de baskets. Comme pour chaque promenade, la sécurité était au rendez-vous avec la présence de plusieurs gardes du corps.

Samedi 2 novembre, Brigitte et Emmanuel Macron ont une nouvelle fois déjeuné au Bistrot des Artistes avant de retourner à la rencontre des habitants d'Honfleur et des touristes et d'aller se promener sur la plage. La première dame portait un troisième manteau, bleu marine, signé Louis Vuitton.

Lors de ce nouveau séjour du couple Macron à Honfleur, l'Elysée a tenu à préciser que tous les frais ont été pris en charge par le président de la République et son épouse.

Brigitte et Emmanuel Macron se trouvent depuis ce lundi 4 novembre en Chine pour une visite officielle qui dure jusqu'au mercredi 6 novembre. L'acteur et réalisateur Guillaume Canet est du voyage, comme l'a révélé Paris Match.