Emmanuel Macron pendant l'allocution : la raison de sa voix étrange à la Barry White !

Pour la neuvième fois depuis le début de la crise de la Covid-19 et à cinq mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a fait une allocution devant les Françaises et les Français à 20h ce 9 novembre 2021. Durant son discours, le président de la République a évidemment abordé les mesures sanitaires, mais également la réforme des retraites et les énergies, notamment le nucléaire. Le fond de sa prestation a été analysé mais pas seulement. En effet, la forme a fait beaucoup parler depuis la soirée : en cause, la voix du chef de l'Etat de bientôt 44 ans.

Ce mardi, Emmanuel Macron a expliqué l'importance de la troisième dose de vaccin pour les seniors pour maintenir la validité du passe sanitaire et a reculé l'agenda de la réforme des retraites mais pas seulement. Il a intrigué les téléspectateurs et téléspectatrices en raison du timbre de sa voix, bien plus grave que d'habitude. Il n'en fallait pas plus pour que les plaisanteries fusent sur Twitter, avec des comparaisons exagérées mais amusantes au chanteur baryton-basse, Barry White.