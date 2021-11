"Pardonnez-moi..." : Le lapsus de Gilles Bouleau en direct du 20h

Même les plus expérimentés n'y échappent pas. Le présentateur du 20h de TF1, Gilles Bouleau, a fait un lapsus lors de la présentation de son édition du 9 novembre 2021. Alors qu'il commentait différents éléments de l'allocution du président de la République, il a confondu malheureusement "port du masque" et "port du voile". "Les mesures annoncées ce soir concernent notamment le renforcement des contrôles de pass sanitaire et le port du voile, le port du masque pardonnez-moi, et elles vont avoir des conséquences pour les restaurateurs", expliquait le présentateur de 59 ans à la télévision en direct. Une "boulette" qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux notamment.