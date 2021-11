Emmanuel Macron : Cette allocution marquante qui lui avait valu un beau succès...

Emmanuel Macron est attendu ce 9 novembre 2021 pour une nouvelle allocution. Elle intervient à l'heure où l'épidémie de Covid reprend de la vigueur... Mais il devrait aussi être question de la relance économique et des réformes... notamment celle très délicate et décriée des retraites ? C'est la neuvième fois, rappelle l'AFP, que le dirigeant s'exprime depuis le début de la crise sanitaire et on imagine qu'il va de nouveau promouvoir la vaccination.

En effet, plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat s'est rendu au Conseil de défense sanitaire destiné à trancher sur le sujet le plus urgent : comment pousser les Français actuellement éligibles à une 3e dose - plus de 65 ans, soignants, obèses, victimes de comorbidités - à franchir le pas. Il lui faudrait trouver un moyen de sensibiliser l'opinion aussi puissant que celui qui lui avait valu tous les applaudissements, au début de son mandat, grâce à sa phrase "Make Our Planet Great Again". Slogan fort et marquant toutefois moqué sur la Toile au fil des années de la part de ceux qui reprochent au président de ne pas avoir assez agi pour l'écologie.