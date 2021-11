Diaporama Brigitte et Emmanuel Macron en amoureux : Leur week-end presque secret

1 / 16 Brigitte et Emmanuel Macron en amoureux : Leur week-end presque secret

2 / 16 Château du Clos de Vougeot - Le président Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte - Il accueille Angela Merkel à Beaune pour sa dernière visite en France comme chancelière d'Allemagne. Au programme, visite de Beaune, des Hospices et du château du Clos de Vougeot où la chancelière a reçu la Légion d'Honneur. Le 3 novembre 2021

3 / 16 Le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Premier Dame Brigitte Macron lors de la visite de la Maison Zola et l'inauguration du musée Dreyfus à Medan, France, le 26 octobre 2021. © EliotBlondet/Pool/Bestimage

French President inaugurates the first museum dedicated to the Dreyfus affair, installed in the house of French writer and journalist Emile Zola , defender of Alfred Dreyfus and author of the famous "J'accuse" article published in L'Aurore newspaper in 1898.

4 / 16 Château du Clos de Vougeot - Le président Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte - Il accueille Angela Merkel à Beaune pour sa dernière visite en France comme chancelière d'Allemagne. Au programme, visite de Beaune, des Hospices et du château du Clos de Vougeot où la chancelière a reçu la Légion d'Honneur. Le 3 novembre 2021

5 / 16 Château du Clos de Vougeot - Le président Emmanuel Macron avec sa femme Brigitte - Il accueille Angela Merkel à Beaune pour sa dernière visite en France comme chancelière d'Allemagne. Au programme, visite de Beaune, des Hospices et du château du Clos de Vougeot où la chancelière a reçu la Légion d'Honneur. Le 3 novembre 2021

6 / 16 Le président de la République française, Emmanuel Macron et sa femme la Première dame, Brigitte Macron visitent une exposition de la photographe française Natacha Lesueur à la Villa Medicis Académie française de Rome, Italie, le 29 octobre 2021, à la veille d'un sommet du G20.

7 / 16 Le président de la République française, Emmanuel Macron et sa femme la Première dame, Brigitte Macron visitent une exposition de la photographe française Natacha Lesueur à la Villa Medicis Académie française de Rome, Italie, le 29 octobre 2021, à la veille d'un sommet du G20. En présence du directeur de la Villa Médicis, Sam Stourdze

8 / 16 Le président de la République française, Emmanuel Macron et sa femme la Première dame, Brigitte Macron visitent une exposition de la photographe française Natacha Lesueur à la Villa Medicis Académie française de Rome, Italie, le 29 octobre 2021, à la veille d'un sommet du G20.

9 / 16 Semi-Exclusif - Comme chaque année, le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent le week-end de la Toussaint à Honfleur dans le Calvados. Ils sont arrivés le mercredi 30 octobre dans la soirée et logent à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles de Honfleur. En ce troisième jour, après un déjeuner au restaurant "Bistrot des Artistes" où ils ont leurs habitudes depuis des années et où ils avaient déjà déjeuné les deux jours précédents, le président Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron sont allés à la rencontre des habitants puis se sont offert une petite promenade sur la plage. Honfleur, le 2 novembre 2019

10 / 16 Semi-Exclusif - Comme chaque année, le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent le week-end de la Toussaint à Honfleur dans le Calvados. Ils sont arrivés le mercredi 30 octobre dans la soirée et logent à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles de Honfleur. En ce troisième jour, après un déjeuner au restaurant "Bistrot des Artistes" où ils ont leurs habitudes depuis des années et où ils avaient déjà déjeuné les deux jours précédents, le président Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron sont allés à la rencontre des habitants puis se sont offert une petite promenade sur la plage. Honfleur, le 2 novembre 2019.





11 / 16 Semi-Exclusif - Comme chaque année, le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent le week-end de la Toussaint à Honfleur dans le Calvados. Ils sont arrivés le mercredi 30 octobre dans la soirée et logent à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles de Honfleur. En ce troisième jour, après un déjeuner au restaurant "Bistrot des Artistes" où ils ont leurs habitudes depuis des années et où ils avaient déjà déjeuné les deux jours précédents, le président Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron sont allés à la rencontre des habitants puis se sont offert une petite promenade sur la plage. Honfleur, le 2 novembre 2019

12 / 16 Semi-Exclusif - Comme chaque année, le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent le week-end de la Toussaint à Honfleur dans le Calvados. Ils sont arrivés le mercredi 30 octobre dans la soirée et logent à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles de Honfleur. En ce troisième jour, après un déjeuner au restaurant "Bistrot des Artistes" où ils ont leurs habitudes depuis des années et où ils avaient déjà déjeuné les deux jours précédents, le président Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron sont allés à la rencontre des habitants puis se sont offert une petite promenade sur la plage. Honfleur, le 2 novembre 2019

13 / 16 Semi-Exclusif - Comme chaque année, le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent le week-end de la Toussaint à Honfleur dans le Calvados. Ils sont arrivés le mercredi 30 octobre dans la soirée et logent à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles de Honfleur. En ce troisième jour, après un déjeuner au restaurant "Bistrot des Artistes" où ils ont leurs habitudes depuis des années et où ils avaient déjà déjeuné les deux jours précédents, le président Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron sont allés à la rencontre des habitants puis se sont offert une petite promenade sur la plage. Honfleur, le 2 novembre 2019

14 / 16 Semi-Exclusif - Comme chaque année, le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent le week-end de la Toussaint à Honfleur dans le Calvados. Ils sont arrivés le mercredi 30 octobre dans la soirée et logent à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles de Honfleur. En ce troisième jour, après un déjeuner au restaurant "Bistrot des Artistes" où ils ont leurs habitudes depuis des années et où ils avaient déjà déjeuné les deux jours précédents, le président Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron sont allés à la rencontre des habitants puis se sont offert une petite promenade sur la plage. Honfleur, le 2 novembre 2019

15 / 16 Semi-Exclusif - Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent le week-end de la Toussaint à Honfleur, deuxième jour, le 1er novembre 2019. Comme tous les week-ends de Toussaint, le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte sont à Honfleur dans le Calvados où ils sont arrivés le mercredi 30 octobre dans la soirée. Ils logent à la Ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles de Honfleur. De leur hôtel, ils sont venus à pied pour déjeuner au Bistrot des Artistes, où ils ont leurs habitudes depuis des années et où ils avaient déjà déjeuné et dîné la veille. Ils sont ensuite allés se promener sur la jetée du port.