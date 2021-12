Brigitte Macron, son fils Sébastien Auzière, marié, deux enfants : discret mais impliqué !

Âgé de 46 ans, Sébastien Auzière est l'aîné des trois enfants de Brigitte Macron, maman également de la cardiologue Laurence (44 ans) et de l'avocate Tiphaine (37 ans). Si cette dernière est la plus médiatisée de la famille - son compagnon Antoine Choteau également, l'aîné de la progéniture de la première dame est un homme particulièrement discret.

Pour les meetings importants de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, Sébastien Auzière a répondu présent, aux côtés de ses soeurs, pour soutenir son beau-père et sa maman. Le fils d'André-Louis Auzière, décédé en 2019, participe à ces événements médiatisés, mais il ne fanfaronne jamais devant les objectifs. Même attitude lors de sa venue pour la passation de pouvoir entre François Hollande et l'actuel président de la République : il vient avec sa femme Christelle, responsable biostatistique oncologie à Sanofi, et leurs deux adorables enfants Camille et Paul, posera sur le tapis rouge mais reste particulièrement discret.

Ce diplômé en 1999 de l'école d'ingénieur spécialisé dans les statistiques, la prestigieuse ENSAE, fait partie de la filiale française de Kantar Health, en tant que spécialiste des études de marché dans le domaine de la santé. Aujourd'hui senior vice president. D'après le site du magazine Gala, c'est lui qui a été en charge des réseaux sociaux d'En Marche durant la durée de la campagne.

Récemment, c'est dans les tribunes du match opposant le Paris-Saint-Germain à Manchester City pour la deuxième journée de la Ligue des Champions au mois de septembre 2021 qu'on avait pu le remarquer, vibrant avec son fiston Paul pour la beauté du sport. Préférant rester dans l'ombre, il avait toutefois fait parler de lui sans le vouloir, "à cause" de sa maman. Brigitte Macron, interviewée par Inès de la Fressange pour le hors-série du magazine Elle en novembre 2021, parlait mode et avait confié avec tendresse à quel point son fils n'aimait pas faire du shopping vestimentaire.