"Reste plus qu'à espérer un crash" : Le gendre de Brigitte Macron s'explique sur son tweet contre Eric Zemmour

Antoine Choteau, un nom méconnu qui vient de faire une entrée médiatique fracassante par Twitter durant le week-end du 11 et 12 décembre. Il s'agit du compagnon de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, avec qui il a deux enfants, Élise, 8 ans, et Aurèle, 6 ans. Appréciant réagir sur l'actualité politique, il a commenté un tweet d'Eric Zemmour dans lequel il se montre dans un avion avec Philippe de Villiers pour un déplacement en Arménie dans le cadre de sa campagne pour les présidentielles. Antoine Choteau a alors écrit : "Reste plus qu'à espérer un crash." Ce commentaire a disparu, il aurait ensuite désactivé son compte, certainement submergé de critiques pro-Zemmour. Toutefois, le 12 décembre au soir, il a repris son activité pour réagir à la controverse que son tweet a provoqué : "Comme le veut la formule consacrée ici mes tweets n engagent que moi. Pour autant mon humour était déplacé, j en suis désolé. Je ne souhaite évidemment la mort de personne."