Brigitte Macron : Son Institut cambriolé, plusieurs biens volés

Live (L'Institut des vocations pour l'emploi) de Clichy-sous-Bois a ouvert ses portes en septembre 2019, avec pour vocation d'offrir un nouveau départ à des adultes de plus de 25 ans sans emploi et sans formation. Ce projet situé en Seine-Saint-Denis est piloté par Brigitte Macron. La première dame y donne tous les mois, gratuitement, un cours de lettres ou de théâtre. Malheureusement, cette école de la deuxième chance a été vandalisée et cambriolée comme l'a révélé une journaliste du Point sur Twitter. "L'Institut des vocations pour l'emploi (LIVE) fondé par #BrigitteMacron qui a ouvert ses portes le 16 septembre à #ClichysousBois a été cambriolé 15 ordinateurs portables volés casiers forcés", a-t-elle écrit dans la soirée du mardi 21 janvier 2020.