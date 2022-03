Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Brigitte Macron, Carla et Nicolas Sarkozy... Réunis dans l'émotion

Ce 9 mars 2022 se tiennent les obsèques de Jean-Pierre Pernaut à la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Le nombre de personnes présentes est proportionnel à la popularité du journaliste et présentateur du JT de 13h, décédé le 2 mars à 71 ans des suites de son cancer du poumon. Ainsi, de grandes figures du milieu de la politique ont fait le déplacement telles que Nicolas Sarkozy ou encore Brigitte Macron, venue sans son époux, le président de la République Emmanuel Macron. L'inhumation se tiendra quant à elle dans la plus stricte intimité, a précisé par communiqué le groupe TF1.

Brigitte Macron était présente pour cet hommage rendu à la star cathodique, marié à Nathalie Marquay et père de quatre enfants, mais sans son mari. En effet, la première dame de France a représenté le couple présidentiel lors de la disparition de Bernard Tapie ou encore Thierry Mugler, le chef de l'Etat étant normalement présent pour les hommages nationaux tels que celui à Jean-Paul Belmondo ou encore celui de Johnny Hallyday. Ce mercredi, le dirigeant français, officiellement entré en campagne pour les présidentielles, doit assurer un Conseil de Défense ainsi que son Conseil des ministres hebdomadaire, avant un déjeuner avec Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas, suivi d'un entretien avec Nikol Pachinian, Premier ministre de l'Arménie.

En arrivant au pied de l'édifice religieux, la first lady française a croisé le prédécesseur de son époux, Nicolas Sarkozy. Ce dernier était accompagné de sa femme et grande amie de Brigitte Macron, Carla Bruni-Sarkozy. Le trio dont la proximité est notoire, est entré dans la basilique, après l'arrivée de l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, le ministre de Nice Christian Estrosi. On pouvait également remarquer Valérie Pécresse, candidate LR et présidente de la région Ile-de-France.

Régulièrement cité parmi les personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre Pernaut s'était imposé pendant plus de trois décennies comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité, rappelle l'AFP. Celui qui avait intégré TF1 dès sa création avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences. Malade, le septuagénaire était toutefois resté actif sur "JPP TV", une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présentait sur la chaîne d'info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée Jean-Pierre et vous. Il avait également créé en 2021 un magazine papier, Au coeur des régions.