Mort de Jean-Pierre Pernaut : leur projet en commun que Nathalie Marquay devra réaliser seule

Nathalie Marquay est en train de vivre l'une des pires épreuves de la vie. Le 2 mars 2022, Miss France 1987 a annoncé par le biais de l'AFP que son époux Jean-Pierre Pernaut était mort à l'âge de 71 ans. Il laisse ainsi derrière lui sa femme mais aussi ses enfants Lou et Tom (nés de leur union en 2002 et 2003) ainsi qu'Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de l'ancien mariage du regretté présentateur du JT de 13h de TF1 avec Dominique Bonnet). Ce mercredi 9 mars se dérouleront ses obsèques à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Nathalie Marquay devra ensuite vivre une autre épreuve comme le précisent nos confrères d'Ici Paris dans leur édition du jour.

C'est à Louveciennes que Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay avaient créé leur petit nid d'amour. Un endroit choisi pour la beauté des lieux mais aussi pour sa proximité avec la tour TF1. Ensemble ainsi qu'avec leurs proches, ils s'y sont créés de nombreux souvenirs. Mais Lou ayant déménagé à Paris et Tom suivant ses études à Lille, le couple projetait de quitter cette maison dans laquelle ils vivaient depuis près de vingt ans.

La maison étant devenue trop grande, Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut avaient pour projet de déménager à Antony, une commune française sous-préfecture du département des Hauts-de-Seine, quand le célèbre présentateur serait à la retraite. Ensemble, ils avaient prévu de profiter à 100% de leur histoire d'amour ou de leurs enfants. Mais le destin en a décidé autrement. Deux ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, le présentateur a dû se battre contre un cancer du poumon, droit tout d'abord. En septembre dernier, il a ainsi subi une opération dans le plus grand secret, à L'hôpital Georges Pompidou à Paris. Bien que cela ait été un succès, il a ensuite appris que le mal qui le rongeait s'était étendu au poumon gauche. Une nouvelle intervention étant trop dangereuse pour sa santé, il a suivi des séances de radiothérapie. Après "4 mini-AVC" en début d'année, il a été opéré à coeur ouvert et, à la suite de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de perdre la vie.

C'est donc seule que Nathalie Marquay devra déménager à Antony, un coup dur supplémentaire pour l'ancienne reine de beauté qui doit désormais apprendre à vivre sans l'amour de sa vie.