Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : un "dispositif important de sécurité" prévu, aucune caméra autorisée

Il a laissé la France sous le choc : depuis l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut, des milliers d'anonymes et de personnalités lui ont rendu hommage, touchés par le décès de celui qui a marqué le 13H de TF1 pendant plus de 30 ans. Annoncées dans la foulée, ses obsèques se dérouleront d'abord à Paris, lors d'une cérémonie sous haute protection, avant l'inhumation dans la plus stricte intimité.

Et l'hommage s'annonce émouvant comme le dévoilent nos confrères du Parisien, puisque plusieurs personnalités de TF1 sont attendues, comme Evelyne Dhéliat ou Gilles Pélisson qui viendront parler de Jean-Pierre Pernaut devant ses enfants, Julia et Olivier, issus d'un premier mariage et Lou et Tom. Ces derniers, nés en 2002 et 2003, ont pour maman l'ex-Miss France Nathalie Marquay, qui avait livré un témoignage digne et poignant après la mort de son époux.

D'ailleurs, la famille des Miss devrait être présente ce mercredi pour la soutenir et rendre un dernier hommage à celui qui été si présent pour elles. Jean-Pierre Pernaut était en effet très attaché au concours et recevait chaque année toutes les prétendantes à la couronne avant l'élection, les encourageant et les félicitant.

Plusieurs fois membre du jury, c'est même de cette manière qu'il avait rencontré sa femme, alors qu'ils avaient tous les deux pour mission d'élire la Miss France 2002. Vingt ans plus tard, en décembre dernier, il avait été nommé Président du jury et a remis la couronne à Diane Leyre, qui lui a rendu un bel hommage sur Instagram.