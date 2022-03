Mort de Jean-Pierre Pernaut : la date et le lieu de ses obsèques dévoilés

Les Français se remettent à peine de la mort de Jean-Pierre Pernaut, décédé cette semaine, le 2 mars 2022, à 71 ans. Il auront en revanche l'occasion de lui rendre un dernier hommage bien mérité lors de ses obsèques, dont les détails viennent d'être annoncés. D'après nos confrères de TV Magazine, les obsèques de l'emblématique présentateur du JT de TF1 se tiendront "mercredi 9 mars à partir de 11 heures à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris". Si la cérémonie religieuse sera l'occasion pour tous de lui rendre hommage, ils précisent que l'enterrement, juste après la cérémonie, se fera lui dans l'intimité de la famille.

L'annonce de son décès a été faite à l'AFP par Muriel Belgy, l'agente de son épouse Nathalie Marquay. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle indiqué. Le 23 novembre 2021, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé être atteint d'un cancer du poumon, après avoir déjà été traité pour un cancer de la prostate.

Dans la foulée de l'annonce de sa mort, la chaîne TF1 a fait part de son "immense douleur". Jean-Pierre Pernaut "a incarné l'édition du journal de 13H de TF1 pendant plus de trente ans, une longévité inégalée, récompensée d'une fidélité sans faille du public, jusqu'à son dernier JT le vendredi 18 décembre 2020. En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français", a souligné TF1. "Il a mis un point d'honneur à proposer un journal qui réponde aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et inventé l'information de proximité", a poursuivi la chaîne.

Pendant 33 ans, Jean-Pierre Pernaut s'est en effet imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité, souvent critiquée mais toujours très populaire, précise l'AFP. Il avait succédé à un autre monument, Yves Mourousi, alors patron du 13H00, en 1988. A l'époque, ce journal ne réunissait que 2,5 millions de téléspectateurs, derrière celui d'Antenne 2.

Celui qui avait intégré TF1 dès sa création, début janvier 1975, avait décidé de se retirer du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Le septuagénaire était toutefois resté actif sur JPP TV, une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présentait sur la chaîne d'info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée Jean-Pierre et vous. Il avait également créé en 2021 un magazine papier, Au coeur des régions.

Nathalie Marquay n'a pas tardé à réagir à la terrible annonce de la mort de son mari. Dans le 20h de TF1 diffusé jeudi, l'ancienne Miss France avait eu des mots tendres et émouvants pour Jean-Pierre : "Chéri, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles !".