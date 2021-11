Jean-Pierre Pernaut atteint d'un cancer du poumon : "On ne peut pas réopérer"

Soutien sans faille de son mari Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay a fait le déplacement jusqu'au plateau de Touche pas à mon poste, ce 22 novembre afin d'évoquer l'état de santé de son époux. Miss France 1987 a expliqué à Cyril Hanouna que le journaliste retraité fait face à une récidive d'un cancer du poumon descellé cet été. "Ca s'est passé au mois de juillet, il avait une bronchite et je l'ai poussé à passer un examen. On a découvert que c'était une tumeur. Il s'est fait opérer, tout s'est bien passé mais au mois de septembre, l'autre poumon a été attaqué. C'était un peu plus gros et on ne peut pas réopérer. On est auprès de lui et comme on dit, 'jamais 2 sans 3'", a confié Nathalie Marquay-Pernaut, qui s'est battue contre une leucémie.

Cyril Hanouna a passé un extrait du documentaire Jean-Pierre Pernaut, la vie d'après, qui sera diffusé sur C8 le 9 décembre. Le septuagénaire y évoque pour la première fois son cancer. "Au mois d'avril-mai, on m'a découvert une maladie qui arrive aux gens qui font la connerie de fumer. On m'a trouvé un petit cancer du poumon", explique Jean-Pierre Pernaut.

"Il avait une bronchite, il toussait beaucoup... Au début, on ne pouvait pas faire l'opération car c'était trop dangereux, j'ai insisté pour qu'on consulte d'autres médecins, qui ont dit qu'il n'y avait aucun danger", a déclaré la maman de Tom et Lou, qui a toujours encouragé son mari à consulter au moindre doute. "On a gagné contre la prostate, on a gagné contre le premier poumon... Le cancer ne signifie pas la mort. Et tout le monde est touché par le cancer, malheureusement", a-t-elle confié émue et confiante en la médecine.

Elle a également donné des nouvelles de Jean-Pierre Pernaut, qui fait de la radiothérapie et doit passer un nouveau scanner en janvier, pour connaître l'avancée du traitement. "Il est content de bosser à droite, à gauche... Il a un caractère d'enfer, un moral d'acier. Il va bien", a déclaré Nathalie Marquay-Pernaut, qui encourage les téléspectateurs à se faire dépister.

Plus tôt dans la soirée, c'est Lou Pernaut, leur fille, qui a donné des détails concernant la santé de son papa. Sur Instagram, la jeune influenceuse a eu quelques mots réconfortants. "Mon père est en effet atteint d'un cancer du poumon depuis quelques mois. Heureusement, il a été pris en charge à temps, ne vous inquiétez pas. C'est un chemin encore long mais on y croit. Je vous demande de rester bienveillant et de respecter notre vie privée avant tout".

Pour rappel, le journaliste retraité de 71 ans s'était battu contre un cancer de la prostate en 2018, peu avant son départ de TF1. Nous souhaitons bien du courage à la famille Pernaut durant cette épreuve.