Jean-Pierre Pernaut touché par le cancer : sa fille Lou prend la parole

Lou Pernaut a donné des détails concernant la santé de son père, le célèbre journaliste Jean-Pierre Pernaut, victime d'un nouveau cancer. Sur Instagram, la jeune femme a pris la parole, brisant ainsi le silence. C'est dans sa story qu'elle a écrit quelques lignes.

"Merci pour vos nombreux messages concernant ma famille", a démarré l'influenceuse de 18 ans. "Mon père est en effet atteint d'un cancer des poumons depuis quelques mois, heureusement, il a été pris en charge à temps, ne vous inquiétez pas", a-t-elle déclaré, pleine d'espoir et de gratitude envers ses abonnés. "C'est un chemin encore long mais on y croit. Je vous demande de rester bienveillant et de respecter notre vie privée avant tout. Je vous embrasse très fort", a-t-elle conclu, apparemment très touchée par l'inquiétude de certains.

Les téléspectateurs devront attendre la prise de parole de Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987, qui viendra sur le plateau de TPMP ce 22 novembre, pour donner plus de détails sur la maladie de son mari. Pour rappel, Jean-Pierre Pernaut s'était battu contre un cancer de la prostate, peu avant son départ en retraite. Une épreuve difficile que toute la famille a su affronter ensemble. Gros fumeur depuis toujours, Jean-Pierre Pernaut n'a jamais arrêté, contrairement à sa fille Lou, qui annonçait en septembre dernier s'être débarrassée de son "addiction après 4 ans".

En plus de ce nouveau cancer, Jean-Pierre Pernaut est très fébrile à cause de sa 3e dose de vaccin contre le coronavirus. Dans Les Grandes Gueules, il a affirmé ce matin : "La première et la deuxième fois, je n'avais pas eu d'effets secondaires, et là, je suis tout fiévreux, frissonnant depuis trois jours. Je suis tout chose. Oui, elle a plus d'effet... Alors elle sera peut-être plus efficace".