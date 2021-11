Jean-Pierre Pernaut de nouveau frappé par le cancer : sa femme Nathalie prête à en dire plus

Le clan Pernaut fait face à une terrible nouvelle. Jean-Pierre Pernaut, après s'être battu contre une tumeur de la prostate, doit cette fois affronter un cancer du poumon, comme l'a rapporté le compte Twitter de l'émission Touche pas à mon poste ce lundi 22 novembre 2021.

Sur Instagram, l'épouse du journaliste, Nathalie Marquay-Pernaut, a réagi et a promis d'en dire plus très vite. "Ce soir dans Touche pas à mon poste sur C8, auprès de mon ami Cyril Hanouna si bienveillant, je reviendrai sur cette épreuve qui touche de nouveau de plein fouet ma famille...", a noté la maman de Lou et Tom (18 et 17 ans). Il faudra donc patienter quelques heures pour avoir plus de détails sur le mal qui ronge le célèbre journaliste et ex-présentateur du JT de 13H de TF1. Pour rappel, avant de partir à la retraite le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a dû faire face à un cancer de la prostate et se faire opérer. Une épreuve difficile sur laquelle il s'est confié pour sensibiliser le public et pousser les gens à se faire dépister.