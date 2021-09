"Après 4 ans d'addiction..." : Lou Pernaut fait une grand annonce, son père Jean-Pierre ne suit pas...

Grand cap pour Lou Pernaut. La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay s'est enfin débarrassée d'une addiction qu'elle traîne depuis plusieurs années. C'est en story sur Instagram lundi 27 septembre 2021 qu'elle annonce la belle nouvelle, déclarant au passage tout son amour pour son compagnon Arthur !

"Je voulais vous dire qu'aujourd'hui je suis super fière de moi. J'ai repris les études en architecture d'intérieur, je travaille beaucoup mais je suis super intéressée donc c'est toujours plaisant. Je suis la plus heureuse du monde avec mon copain, tout va bien et je ne l'ai jamais autant aimé. Ce sentiment est incroyable", lance-t-elle avant d'annoncer la grande nouvelle. "Pour finir, j'ai enfin arrêté de fumer après quatre ans d'addiction. Et ce n'était pas si simple de ne plus passer au tabac...", confie Lou Pernaut, âgée de 18 ans. L'occasion pour ses followers d'apprendre que la brunette a commencé à fumer à l'âge de 14 ans. Mais la cigarette est désormais derrière elle !

Lou Pernaut sur les traces de son père Jean-Pierre Pernaut... ou presque

Peut-être que la victoire de la jeune femme donnera des idées à son célèbre père. En effet, l'ancien présentateur du 13 heures de TF1 est lui aussi accro à la cigarette. "Je n'aime pas les intolérants ! Je continuerai de fumer où je pourrai. Quand un non-fumeur s'installe dans l'espace fumeur d'un restaurant... qui est intolérant ?", s'était-il agacé dans les colonnes de VSD après la loi de 2007 interdisant de fumer dans les lieux fermés et couverts. Et plus récemment aux micro des Grandes Gueules (RMC), Jean-Pierre Pernaut a indiqué continuer à fumer, malgré son cancer de la prostate pour lequel il a été opéré en 2018.

S'ils ne se rejoignent pas sur le sujet, père et fille pourraient bien se croiser sur les plateaux télé. En effet, Lou Pernaut annonce un projet sur petit écran : "Vous allez me voir plus d'une fois à la télé cette année. Je pars en tournage mercredi (c'est tout surprise) et je m'entoure de personnes incroyables chaque jour, qui me comprennent enfin et avec qui je suis moi-même donc je suis très heureuse." Pas d'indice sur cette prochaine aventure. Toutefois, en janvier 2021, Cyril Hanouna avait assuré qu'il laisserait les commandes de Touche pas à mon poste durant une demi-heure à Lou Pernaut ! "Je serai son chroniqueur, je pense qu'on peut rigoler", avait-il lâché face à une Nathalie Marquay enthousiaste !