"Ça va être horrible, comment je vais gérer ?" : Nathalie Marquay et la mort Jean-Pierre Pernaut, elle brise le silence

Difficile pour un journaliste si passionné de s'arrêter ! Mais Nathalie Marquay, digne malgré ses larmes dans la voix, explique qu'elle aurait aimé profiter plus de son mari, qu'elle a rencontré en 2002 dans le jury de l'élection Miss France. "Il en voulait toujours plus, c'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre sa retraite, mais moi je lui disais : 'Je veux que tu profites de nous. Les enfants sont grands, j'ai envie qu'on voyage tous les deux aussi, pas besoin d'attendre les vacances scolaires.' Voilà, on avait hâte d'être ensemble, de faire un vieux couple, d'être comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde".

De beaux souvenirs se sont néanmoins créés, avec leurs enfants et les deux aînés de Jean-Pierre, Julia et Olivier, ainsi qu'avec le public, toujours fidèle au rendez-vous et très touché par le décès du journaliste qui avait fait des petits villages sa marque de fabrique.

"Quand il avait fait l'enterrement de Johnny, il avait fait sept heures d'antenne", se souvient Nathalie en conclusion. Et le couple d'évoquer alors franchement la mort et le délicat sujet des obsèques... "Quand il est rentré à la maison, je lui ai dit : 'Tu te rends compte chéri ? Quand toi tu vas mourir, comment je vais gérer, ça va être chiant pour moi, ça va être horrible, ça va être insupportable pour moi !' Et il m'a dit 'Non mais t'inquiète pas, comme je serais plus à TF1, tout le monde va m'oublier'". Une prédiction qui s'est avérée fausse ! "Chéri, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles !"