Lou Pernaut bouleversée par le cancer de son père : cette grande décision qui a changé sa vie...

Triste annonce que celle de la mort de Jean-Pierre Pernaut, annoncée ce 2 mars 2022 par sa famille à l'AFP... Après avoir combattu avec succès un cancer de la prostate en 2018, l'animateur de 71 ans a été touché par un cancer du poumon. Le côté droit guéri, c'est le poumon gauche qui s'est révélé cancéreux. Cette fois, impossible d'opérer en raison de l'état de santé trop fragile de l'ex-star du journal télévisé de 13H sur TF1. "Pendant toute ma vie j'ai fumé. J'ai été con, tout simplement", avait-il déclaré au micro de RTL en novembre 2021. Cette maladie a été une véritable leçon de vie pour sa fille Lou Pernaut, qui a vu son quotidien bouleversé.

En septembre 2021, alors que Jean-Pierre Pernaut s'était fait opérer du poumon droit quelques semaines auparavant dans le plus grand des secrets, la jeune brune s'était saisie de son compte Instagram afin de faire une grande annonce. "Je voulais vous dire qu'aujourd'hui je suis super fière de moi, avait-elle déclaré. J'ai enfin arrêté de fumer après quatre ans d'addiction. Et ce n'était pas si simple de ne plus passer au tabac..." Un grand changement pour Lou Pernaut qui avait commencé la cigarette à l'âge de 14 ans.

À l'époque, le cancer du poumon de Jean-Pierre Pernaut n'avait pas encore été rendu public – ce n'est qu'en novembre de la même année que la maladie a été révélée au grand jour. Une fois la grande annonce faite, l'animateur du groupe TF1 a révélé avoir à son tour stoppé net la cigarette. "Le jour où j'ai arrêté, je ne m'en suis pas aperçu. Je n'ai plus fumé une cigarette depuis le 5 juillet. Je n'ai pas mis de patch. Le tabac ne me manque pas, avait-il déclaré. J'aurais dû arrêter il y a plus longtemps. C'est une question de volonté. J'avais peur de mal respirer, de tousser, de grossir."

Rappelons que l'amoureux de Nathalie Marquay, avec qui il a eu deux superbes enfants Lou et Tom Pernaut, a longtemps fumé. En effet, durant une cinquante d'années, il enchaînait les cigarettes et ce malgré les avertissements de ses proches et même du corps médical. "Pendant des années et des années on m'a dit d'arrêter de fumer. Je n'y ai pas cru. J'aurais dû arrêter...", avait-il confié dans une vidéo publiée sur Twitter.