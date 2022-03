Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans annonce sa famille

Les nombreux fans, anciens collègues et proches qui ont côtoyé Jean-Pierre Pernaut sont inconsolables. Le journaliste phare de TF1 a tiré sa révérence à l'âge de 71 ans, annonce sa famille à l'AFP ce mercredi 2 mars 2022. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon", a déclaré la femme du défunt journaliste à l'AFP. Le mari de Nathalie Marquay a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital Pompidou de Paris mi-février, a appris Purepeople. Il y a subi une opération du coeur liée à son cancer dont les premiers résultats étaient encourageants avant que des complications ne se manifestent dans les 48 heures suivant l'intervention. Plongé dans le coma depuis le samedi 26 février, Jean-Pierre Pernaut n'a malheureusement pas survécu.

C'est une véritable onde de choc qui s'abat sur le PAF. Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut était devenu une légende. Après quelques collaborations et stages dans des rédactions picardes - sa région d'origine -, le journaliste faisait ses premiers pas sur TF1 en 1975. La maison, il ne l'avait jamais quittée depuis. S'il présentait au départ le JT avec Yves Mourousi, la chaîne lui a progressivement confié plus de responsabilités notamment en qualité de grand reporter, rédacteur en chef d'émissions et joker du 20 heures durant la période estivale de 1987. Cette opportunité marquera un tournant dans sa carrière puisqu'en février 1988, Jean-Pierre Pernaut hérite finalement des rênes du JT de 13 heures.

Ses émissions tournées vers les régions ont conquis le public. Au fil des mois, son JT est suivi par des millions de téléspectateurs, faisant de ce rendez-vous un incontournable de l'information. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il annonce en décembre 2020 céder sa place à Marie-Sophie Lacarrau - qui souffre actuellement d'un problème à l'oeil - dans le fauteuil du programme. Un départ salué et applaudi par ses fans mais également toutes les personnes avec qui il a collaboré au cours de sa carrière. Pas en retraite pour autant, il officialise le lancement de sa web télé, la JPP TV dont les reportages sont tournés vers les régions, ADN cher au coeur de Jean-Pierre Pernaut. En parallèle, il anime également une émission hebdomadaire, Jean-Pierre et vous sur LCI. De nombreux projets stoppés net par la maladie.

En 2018, Jean-Pierre Pernaut révèle être atteint d'un cancer de la prostate qui le contraint à s'éloigner quelque temps des plateaux télé. Sorti d'affaires, il est finalement rattrapé par un cancer du poumon deux ans plus tard. Si le premier, qu'il avait caché, n'a pas mis sa vie en danger, le second, inopérable, inquiétait un peu plus autour de lui. Jean-Pierre Pernaut se voulait optimiste : "J'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet. Un traitement qui continue depuis quelques semaines. [...] Et si j'en parle, d'abord parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai déjà eu un de la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que cela ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, ben j'aurai dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant, tout va bien pour l'instant".

Jean-Pierre Pernaut s'est éteint à l'âge de 71 ans, après une bataille acharnée contre son cancer qu'il voulait utile pour les autres. Personne n'oubliera son sourire légendaire et ses coups de gueule affirmés en direct du JT. Tout comme ses larmes lors de son dernier journal auquel avaient assisté sa femme Nathalie Marquay et leurs enfants Lou et Tom. Il laisse derrière lui deux autres enfants, Julia et Olivier, nés de son premier mariage avec Dominique Bonnet.