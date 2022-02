Marie-Sophie Lacarrau victime d'une infection "rare et sévère" : les yeux protégés, elle donne des nouvelles

Déjà plus d'un mois que Marie-Sophie Lacarrau n'apparaît plus au journal de 13 heures sur TF1. Une absence remarquée qui commence à susciter de nombreuses interrogations de la part des téléspectateurs. A-t-elle été subitement virée ? Souffre-t-elle d'une maladie grave ? Via un communiqué, la chaîne TF1 avait tenté de calmer le "Mystère Lacarrau" né sur les réseaux sociaux. Sur celui-ci, il était simplement écrit : "Marie-Sophie Lacarrau souffre d'une infection à l'oeil, qui nécessite un traitement long". Aucun détail supplémentaire n'était apporté.

Le 26 février 2022, la journaliste a souhaité donner des nouvelles aux téléspectateurs de TF1 via son compte Twitter. Face caméra avec des lunettes de soleil fumées pour protéger ses yeux, celle qui a remplacé Jean-Pierre Pernault explique : "Bonjour, cela fait un mois que je ne vous ai pas donné de nouvelles et vos messages, vos courriers, vos mails sont si nombreux que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous répondre et surtout pour vous remercier de toutes vos marques d'attention et de soutien qui me touchent énormément."