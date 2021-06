Marie-Sophie Lacarrau "vieillotte" ? Son JT violemment critiqué, elle ne se laisse pas faire

Pas facile de remplacer le très populaire Jean-Pierre Pernaut au JT de 13H. Charismatique, bon vivant et doté d'une bonhomie indéniable, Jean-Pierre a laissé sa place à Marie-Sophie Lacarrau qui le remplace désormais depuis plusieurs mois sur TF1. Une tâche pas facile pour la journaliste régulièrement critiquée et jugée bien moins compétente que son ancien homologue à l'antenne.

Touchée par les vives critiques qui entourent son arrivée sur TF1 en tout début d'année, Marie-Sophie Lacarrau en a marre de voir son JT qualifié de "vieillot". Elle a pris la parole dans le podcast Femmes de télé de Télé Loisirs et a répondu à ses détracteurs. "J'entends parfois des critiques qui diraient que ce journal serait le journal des retraités. Non, je ne suis pas d'accord. Ce journal, il parle à ceux qui ne travaillent plus, mais aussi à ceux qui travaillent, à ceux qui aimeraient travailler. Bref, aux familles, aux plus jeunes ou moins jeunes, s'est-elle défendue. J'ai vraiment envie de creuser ce sillon donc faire évoluer ce journal en douceur en continuant de m'appuyer sur ces marqueurs qui sont très forts. En tout cas, je veux continuer de donner la parole à ceux qui l'ont moins ailleurs."