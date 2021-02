Grosse panne au JT de 13H de TF1 : Marie-Sophie Lacarrau revient sur cet incident historique

C'est dans l'embarras que Marie-Sophie Lacarrau a annoncé aux téléspectateurs de TF1 qu'il n'y aurait pas de journal de 13h le 18 février 2021. La journaliste avait alors expliqué qu'un lourd problème technique avait empêché la diffusion de l'intégralité des reportages. Un fait inédit dans l'histoire du journal de la chaîne !

Mais alors que s'est-il réellement passé ? Marie-Sophie Lacarrau est revenue sur l'incident lors d'une interview pour La Dépêche du Midi. "La journée commence comme n'importe quelle autre journée. Je commence à écrire le journal, les équipes sont sur le terrain... La première alerte intervient aux alentours de 12h40", a relaté la jolie brune de 45 ans. Et de poursuivre : "Deux minutes avant, mon assistante me dit que c'est bizarre, que son ordinateur ne réagit plus de la même manière, et qu'il y a peut-être un souci. Quelques minutes après, plusieurs ordinateurs passent en écran noir. Ça ne sent visiblement pas bon. Là, c'est la mobilisation générale. Malheureusement il n'y a rien à faire, nous subissons une panne".

On bâtit un journal d'une dizaine de minutes

Ne reste alors plus qu'une chose à faire : annoncer la mauvaise nouvelle. "À 12h52, on décide qu'il faut au moins que j'aille en plateau pour expliquer aux téléspectateurs ce qui est en train de se passer". L'émission Reportages, traditionnellement diffusée après le journal est alors proposé mais, en coulisses, Marie-Sophie Lacarrau et ses équipes ne perdent pas espoir et sont déterminés à partager l'information coûte que coûte. "On décide alors de relancer la machine, et on parvient à récupérer une partie de nos reportages. On bâtit un journal d'une dizaine de minutes, et à 13h35 on décide de reprendre l'antenne pour à peine 15 minutes", s'est souvenue la journaliste.

Jean-Pierre Pernaut a forcément suivi de très près cet événement, lui qui laissait sa place à Marie-Sophie Lacarrau deux mois auparavant. Dans les locaux de TF1 à ce moment-là, il a pris l'affaire avec beaucoup d'humour. "C'est lui le premier qui s'est amusé de ces gens sur les réseaux sociaux qui l'accusaient d'avoir piqué les clés ou les codes d'accès (rires). Je lui ai tout de même fait remarquer qu'en 33 ans, il n'avait jamais vécu cela", a confié Marie-Sophie Lacarrau pour la Dépêche du Midi.

Plusieurs explications ont été apportées concernant les raisons de cette panne qui a fait le bonheur de Julian Bugier sur France 2 mais d'après le très sérieux Canard enchaîné, la plus probable serait qu'un technicien ait lancé une mise à jour des serveurs informations de la rédaction seulement quelques minutes avant le 13h.