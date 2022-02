Marie-Sophie Lacarrau bientôt de retour au JT de TF1 : la date dévoilée

Les téléspectateurs de TF1 ont fini et commencé l'année sans Marie-Sophie Lacarrau. Absente depuis plusieurs semaines pour raisons de santé, la présentatrice du journal télévisé de 13H de TF1 retrouvera prochainement son fauteuil.

Le 20 décembre dernier, Marie-Sophie Lacarrau a pris un repos bien mérité pour les vacances de Noël. C'est donc Jacques Legros que le public a retrouvé à sa place. Mais, alors qu'elle devait revenir début janvier, la présentatrice de 46 ans était toujours aux abonnés absentes. "Je me réjouissais de vous retrouver demain et de vous souhaiter une très belle année en direct à 13h... Mais un souci médical va m'empêcher de vous rejoindre", avait-elle écrit sur Twitter. Et TF1 de préciser le 25 janvier : "Les soucis ophtalmiques de @MSLacarrau la tiennent éloignée de l'antenne encore quelque temps. D'ici là, Jacques Legros présente le 13H, @Ju_arnaud le remplacera pendant ses congés la semaine du 21/02. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et avons hâte de la retrouver !"

Depuis, Marie-Sophie Lacarrau n'a toujours pas fait son grand retour. Mais elle retrouvera prochainement son équipe. Jacques Legros sera aux commandes du JT jusqu'au 18 février. C'est ensuite Julien Arnaud (qui remplace Gilles Bouleau d'ordinaire au journal télévisé de 20H) qui lui succèdera du 21 au 25 février. Jacques Legros fera ensuite son retour à partir du 28 février jusqu'au 4 mars, car l'épouse de Pierre Bascoul reprendra les rênes à partir du 7 mars.

Il faudra donc attendre moins d'un mois pour revoir le doux visage de Marie-Sophie Lacarrau à l'antenne. Une nouvelle qui réjouira le public. C'est en janvier 2021 qu'elle a fait ses premiers pas dans le programme, en remplacement de Jean-Pierre Pernaut qui avait fait le choix de partir. Elle avait déjà manqué au public en avril 2021, quand elle a été contrainte de s'isoler à cause de la Covid-19. "Pas de rentrée pour moi aujourd'hui. Le Covid m'empêche de vous retrouver comme prévu à 13h. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite", avait-elle précisé sur Twitter.