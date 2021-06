Marie-Sophie Lacarrau : Le gros sacrifice que son mari et ses enfants ont fait pour sa carrière

Changement de poste, mais aussi gros changement de vie pour Marie-Sophie Lacarrau et sa famille. A la suite du départ de Jean-Pierre Pernaut fin 2020, la présentatrice de 45 ans a pris les commandes du JT de 13H de TF1. Un poste qui la comble. Mais en l'acceptant, elle a dû faire un gros sacrifice.

Avec son mari Pierre Bascoul et leurs deux garçons, Malo (18 ans) et Tim (13 ans), Marie-Sophie Lacarrau vivait à Toulouse. Un nid douillet qu'elle a dû se résoudre à quitter pour emménager à Paris, avec sa petite famille. Interviewée par Télé Loisirs pour le nouveau podcast "Femmes de télé", elle est revenue sur ce déménagement. "C'était une sacrée décision à prendre et qui a engagé toute la famille. On a accepté de changer de vie. Bien sûr, ce n'est pas exceptionnel. Il y en a plein qui font ça, je ne cherche pas du tout à m'apitoyer sur mon sort mais il a fallu faire un choix. On a renoncé à pas mal de choses, on a renoncé à une certaine qualité de vie qui comptait pour nous", a-t-elle expliqué.

Mais ce sacrifice, elle ne le regrette pas car elle a travaillé dur pour en arriver là. Depuis 2010, elle était joker sur France 3 puis France 2. Une situation qui a beaucoup impacté sa vie personnelle. "Toutes les années où j'ai été joker, j'ai sacrifié mes vacances en famille. Je n'ai pas eu d'été pendant un moment. Ça, ce n'était pas évident", s'est-elle souvenue. Malgré tout, Marie-Sophie Lacarrau a réussi à s'organiser afin de profiter au maximum de ses deux garçons : "Ils venaient avec moi, je les retrouvais le week-end... On a toujours fait en sorte que tout se passe en douceur et que, surtout, on ne se manque pas trop les uns les autres." Des séparations qui sont désormais de l'histoire ancienne.