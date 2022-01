Marie-Sophie Lacarrau face à des soucis de santé : son absence de l'antenne prolongée

Les téléspectateurs de TF1 on dû commencer l'année sans Marie-Sophie Lacarrau. La journaliste et présentatrice du journal de 13H depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut est malheureusement contrainte au repos. Le 3 janvier dernier, pour la rentrée 2022, elle annonçait son retrait temporaire de l'antenne : "Je me réjouissais de vous retrouver demain et de vous souhaiter une très belle année en direct à 13h... Mais un souci médical va m'empêcher de vous rejoindre." Marie-Sophie Lacarrau précisait ensuite souffrir d'un problème "ophtalmo".

Depuis, c'est Jacques Legros qui assure son intérim, et ce pour plusieurs jours encore. Du moins jusqu'à ce qu'il parte en vacances. Sur Twitter, ce 25 janvier, TF1 a annoncé la nouvelle organisation de son journal quotidien à travers un communiqué officiel. "Les soucis ophtalmiques de @MSLacarrau la tiennent éloignée de l'antenne encore quelque temps. D'ici là, Jacques Legros présente le 13H, @Ju_arnaud le remplacera pendant ses congés la semaine du 21/02. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et avons hâte de la retrouver !", apprend-t-on. Les fidèles du JT n'ont pas tardé à souhaiter bon courage à Marie-Sophie Lacarrau, tout en saluant ses remplaçants.