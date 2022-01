Marie-Sophie Lacarrau absente du 13H de TF1 : un "souci de santé" évoqué, elle s'explique !

La rentrée sur TF1 se fera sans elle ! Après des vacances de fin d'année bien méritées, elle ne peut faire son retour en bonne et due forme. Marie-Sophie Lacarrau, qui a pris les commandes du 13H de la Une le 4 janvier 2021 après le départ du monument Jean-Pierre Pernaut, sera absente de l'antenne ce lundi 3 janvier 2022. C'est la journaliste en personne qui annonce la nouvelle, via les réseaux sociaux.

"Bonjour à tous. Je me réjouissais de vous retrouver demain et de vous souhaiter une très belle année en direct à 13h... Mais un souci médical va m'empêcher de vous rejoindre", confie-t-elle sur Twitter la veille de la rentrée. En ces temps de pandémie, Marie-Sophie Lacarrau a anticipé les questions quant à la maladie qui la touche et a indiqué d'emblée ne pas avoir contracté la Covid-19. "Ce n'est pas la Covid ! C'est un problème ophtalmo", précise-t-elle.