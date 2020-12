Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de TF1 : découvrez sa toute première apparition télé

Après avoir consacré trente-trois ans de sa vie à présenter le journal de 13H de TF1, Jean-Pierre Pernaut fera ses adieux ce vendredi 18 décembre 2020. C'est en effet en 1988 qu'il devient l'une des figures de la chaîne, pour ne plus jamais la quitter. Mais le journaliste faisait déjà ses armes dans le métier depuis plus d'une dizaine d'années. En effet, il n'avait même que 22 ans, en 1972, lorsqu'il apparaît pour la première fois à la télévision.

Pas encore diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille (ESJ), le jeune étudiant qu'il était travaillait déjà pour Nord Picardie Actualités. Il était envoyé à Bohain-en-Vermandois, dans l'Aisne, pour couvrir un reportage sur le sauvetage d'un enfant, Sylvain, tombé dans un puits. Jean-Pierre Pernaut a mené l'interview du petit garçon et de ses parents, ainsi que celle de l'homme qui a retrouvé Sylvain après seize heures de recherches. Sur les images en noir et blanc, l'époux de Nathalie Marquay a un look qui colle à l'époque, les cheveux dans le vent, et arbore déjà la tenue qu'on lui connaît : veste ouverte et chemise blanche. Petite note de décontraction tout de même avec l'absence de cravate qu'il réservera, trois ans plus tard, à la présentation du journal de 23h de TF1.

Dans 50' inside en février 2020, il racontait à Nikos Aliagas que son arrivée au 13h en 1978 (il était co-présentateur aux côtés d'Yves Mourousi) était le fruit du hasard et qu'il était alors loin d'imaginer y faire sa carrière. "Quand je suis arrivé pour remplacer Yves Mourousi, c'était pour huit jours... le temps de trouver quelqu'un ! On m'avait dit : 'Bon, Jean-Pierre, le temps qu'on trouve quelqu'un tu prends le 13 heures.' Et Étienne Mougeotte, en rigolant m'avait dit : 'Si tu déconnes pas, dans vingt-cinq ans tu y es encore.' Mais 32 ans il n'avait pas imaginé !", confiait le présentateur aujourd'hui âgé de 70 ans.

Après son dernier JT, Jean-Pierre Pernaut continuera tout de même d'officier à la télévision et s'occupera notamment d'une émission interactive, tous les samedi sur LCI, intitulée Jean-Pierre et vous, à compter du mois de janvier 2021.